한국브라운포맨 사진 제공

한국브라운포맨의 프리미엄 버번 위스키 브랜드 ‘우드포드 리저브’가 11월 4일부터 28일까지 국내 유명 럭셔리 바(bar) 44곳과 협업해 ‘우드포드 리저브 올드패션드 먼스’ 행사를 개최한다.약 한 달간 국내의 프리미엄 바 44곳에서 각 바만의 스타일로 새롭게 재해석한 올드패션드 칵테일을 만나볼 수 있는 행사로, 참여 업장은 △슬로우덴 △가로장 △약전 △공평주 △오퍼 △코블러 △앤티도트 △에이스포클럽 △참제철 △스왈로 △파복스서면 △우드사이드 △바텐더 △주품격 △모라 △앨리스 △르챔버 △미스터칠드런 △배럴 △파인앤코 △무근본 △글리머 △아웃오브타임 △텐트한남 △텐트충무로 △푸시풋살룬 △라이온스댄 청담 △숙희 명동 △바밤바 △루바토 △굿밤 △코너스톤 △조셉 △더롯지 △캐스크바 △스피키지덴 △핸드인핸드 △노츠 △매거진노츠 △잇트 △시냅스 △대저택 △장생건강원 △영동다방 등이다.이와 함께 바 방문객을 위한 소비자 참여 이벤트도 진행한다. 행사 기간 동안 협업 바 44곳 중 한 곳에서 ‘우드포드 리저브 올드패션드 칵테일’을 주문한 뒤 매장에 비치된 행사 큐알(QR) 코드를 스캔해 인증 이미지를 업로드하면 이벤트에 응모할 수 있다. 추첨을 통해 우드포드 리저브 바텐딩 키트, 글렌캐런 글라스, 에코백 등 다양한 경품을 제공한다. 행사 관련 상세 정보는 우드포드 리저브 코리아 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.한편, ‘우드포드 리저브 올드패션드 먼스’는 자신만의 취향을 탐색하고, 새로운 경험을 즐기는 위스키 애호가들을 위한 글로벌 캠페인으로, 국내에서는 올해로 3회째를 맞는다. 유정민 한국브라운포맨 마케팅 상무는 “우드포드 리저브는 위스키 애호가들에게 새로운 취향을 제안하고, 바텐더들의 창의적인 해석을 통해 버번 위스키의 매력을 널리 알리기 위해 매년 ‘올드패션드 먼스’를 진행하고 있다”라며, “국내 정상급 바텐더들이 선보이는 개성 있는 올드패션드 칵테일을 통해 나만의 취향에 맞는 우드포드 리저브의 매력을 직접 경험해 보시길 바란다”라고 전했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com