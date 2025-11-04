이와 함께 바 방문객을 위한 소비자 참여 이벤트도 진행한다. 행사 기간 동안 협업 바 44곳 중 한 곳에서 ‘우드포드 리저브 올드패션드 칵테일’을 주문한 뒤 매장에 비치된 행사 큐알(QR) 코드를 스캔해 인증 이미지를 업로드하면 이벤트에 응모할 수 있다. 추첨을 통해 우드포드 리저브 바텐딩 키트, 글렌캐런 글라스, 에코백 등 다양한 경품을 제공한다. 행사 관련 상세 정보는 우드포드 리저브 코리아 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.
한편, ‘우드포드 리저브 올드패션드 먼스’는 자신만의 취향을 탐색하고, 새로운 경험을 즐기는 위스키 애호가들을 위한 글로벌 캠페인으로, 국내에서는 올해로 3회째를 맞는다. 유정민 한국브라운포맨 마케팅 상무는 “우드포드 리저브는 위스키 애호가들에게 새로운 취향을 제안하고, 바텐더들의 창의적인 해석을 통해 버번 위스키의 매력을 널리 알리기 위해 매년 ‘올드패션드 먼스’를 진행하고 있다”라며, “국내 정상급 바텐더들이 선보이는 개성 있는 올드패션드 칵테일을 통해 나만의 취향에 맞는 우드포드 리저브의 매력을 직접 경험해 보시길 바란다”라고 전했다.
