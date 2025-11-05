세종2차 대방디엠시티. 대방건설 제공

세종시가 2026년도 본예산안으로 총 2조 829억 원을 편성하고 지역경제 회복과 소상공인 지원을 위한 예산을 대폭 반영했다. 내년도 세종시 본 예산은 올해 예산 대비 약 5.1% 증가한 규모다. 시는 본예산에 지역화폐 발행(35억 원), 소상공인 이자 차액 보전(32억 원) 등 실질적 민생경제 활성화를 위한 예산을 포함시키며, 내년에도 경기 회복 기조를 이어갈 방침이다.이러한 정책 기조에 발맞춰 보람동 중심에 위치한 ‘세종2차 대방디엠시티 상업시설’이 주목받고 있다. 대방건설이 시공한 해당 상업시설은 세종시 보람동 중심 상업지에 위치해, 관공서 수요와 주거 수요, 유동 인구를 동시에 흡수할 수 있는 복합 배후수요를 갖춘 점이 특징이다.상업시설 맞은편으로는 세종시청, 세종시의회, 세종세무서, 세종남부경찰서 등 주요 공공기관이 밀집해 있어, 행정타운의 고정적인 수요와 관공서 방문객 유입이 기대되는 입지다. 더불어 상업시설 전면에는 세종시 BRT 노선 정류장이 위치해, 대중교통 이용이 편리하며 유동 인구 흡입력 또한 우수하다.이 상업시설은 임대 방식으로 운영되며, 현재 다양한 업종이 입점해 있다. 입점 브랜드로는 스타벅스, 롯데리아, 키즈다쿵(키즈카페), 에듀풀키즈스위밍(어린이 수영장) 등 유명 브랜드 및 교육·가족 수요를 타깃으로 한 업종들이 다수 성업 중이다. 또한 음식점, 공방, 베이커리, 학원, 병원, 오피스 등 일상 밀착형 업종들도 고르게 분포돼 있다.특히 해당 상업시설은 상층에 548세대 규모의 호려울마을 7단지가 함께 조성돼 있어, 자체 입주민 수요를 확보하고 있다. 주변으로는 호려울마을1·4단지 등 대규모 아파트 단지들이 인접해 있으며, 대평동, 보람동, 소담동으로 이어지는 세종 주거벨트의 중심에 위치해 있다.현재 세종2차 대방디엠시티 상업시설은 신규 임차인을 대상으로 렌트프리 등 한시적 혜택 제공하고 있으며, 오피스 및 학원 업종 입점 시 우대 협의도 가능하다.세종2차 대방디엠시티 상업시설은 주변 상권과의 시너지, 입지의 우수성, 단지 입주민 고정수요, 교통 접근성 등 다양한 요소에서 안정적인 창업·운영 기반을 제공하는 상업시설로 평가받고 있다. 대방건설 시공으로 브랜드 신뢰도와 함께 관리 및 유지 측면에서도 경쟁력을 갖춘 임대형 상업시설로, 입점을 고려하는 예비 창업자 및 사업자들의 관심이 이어지고 있다.홍보관은 상업시설 내에 상시 운영되고 있으며, 보다 자세한 상담이 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com