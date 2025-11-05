이러한 정책 기조에 발맞춰 보람동 중심에 위치한 ‘세종2차 대방디엠시티 상업시설’이 주목받고 있다. 대방건설이 시공한 해당 상업시설은 세종시 보람동 중심 상업지에 위치해, 관공서 수요와 주거 수요, 유동 인구를 동시에 흡수할 수 있는 복합 배후수요를 갖춘 점이 특징이다.
상업시설 맞은편으로는 세종시청, 세종시의회, 세종세무서, 세종남부경찰서 등 주요 공공기관이 밀집해 있어, 행정타운의 고정적인 수요와 관공서 방문객 유입이 기대되는 입지다. 더불어 상업시설 전면에는 세종시 BRT 노선 정류장이 위치해, 대중교통 이용이 편리하며 유동 인구 흡입력 또한 우수하다.
이 상업시설은 임대 방식으로 운영되며, 현재 다양한 업종이 입점해 있다. 입점 브랜드로는 스타벅스, 롯데리아, 키즈다쿵(키즈카페), 에듀풀키즈스위밍(어린이 수영장) 등 유명 브랜드 및 교육·가족 수요를 타깃으로 한 업종들이 다수 성업 중이다. 또한 음식점, 공방, 베이커리, 학원, 병원, 오피스 등 일상 밀착형 업종들도 고르게 분포돼 있다.
특히 해당 상업시설은 상층에 548세대 규모의 호려울마을 7단지가 함께 조성돼 있어, 자체 입주민 수요를 확보하고 있다. 주변으로는 호려울마을1·4단지 등 대규모 아파트 단지들이 인접해 있으며, 대평동, 보람동, 소담동으로 이어지는 세종 주거벨트의 중심에 위치해 있다.
현재 세종2차 대방디엠시티 상업시설은 신규 임차인을 대상으로 렌트프리 등 한시적 혜택 제공하고 있으며, 오피스 및 학원 업종 입점 시 우대 협의도 가능하다.
세종2차 대방디엠시티 상업시설은 주변 상권과의 시너지, 입지의 우수성, 단지 입주민 고정수요, 교통 접근성 등 다양한 요소에서 안정적인 창업·운영 기반을 제공하는 상업시설로 평가받고 있다. 대방건설 시공으로 브랜드 신뢰도와 함께 관리 및 유지 측면에서도 경쟁력을 갖춘 임대형 상업시설로, 입점을 고려하는 예비 창업자 및 사업자들의 관심이 이어지고 있다.
홍보관은 상업시설 내에 상시 운영되고 있으며, 보다 자세한 상담이 가능하다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
