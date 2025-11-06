청주테크노폴리스 3차사업 용지, 10일 입찰 접수

청주 대규모 복합자족도시 ‘청주테크노폴리스 3차사업 용지’ 공급이 오는 10일(월) 입찰 접수를 시작으로 본격화된다. 실상 마지막 공급 물량이라는 희소성과 더불어, 대기업 투자가 이어지고 있는 핵심 입지라는 점에서 관심이 모이고 있다.청주테크노폴리스는 청주시 강서2동 일원에 조성하는 전체 면적 380만여㎡의 산업단지로 여의도의 약 1.3배의 규모이다. 친환경 산업시설 용지와 함께 대규모 상업유통단지, 고급 주거단지, 쇼핑·문화시설, 학교, 6개 테마의 녹지공원 등으로 구성된 자족형 도시이다. 이미 1·2차 용지 분양이 모두 완판되면서 ‘미래형 신도시의 표본’으로 평가받고 있다.이번 3차사업은 앞선 완판 행렬을 잇는 마지막 공급 물량으로, 주택용지·근린생활·상업·준주거·지원·주차시설 부지 등 개인 소유가 가능한 토지 중심으로 구성된다. 토지 100% 개인소유가 가능하고, 아파트 청약과 달리 대출규제·청약통장 제약이 없다.특히 최근 수도권 규제 강화 및 아파트 분양가 상승으로 투자처를 다변화하려는 수요자들이 늘면서, 비규제 지역이자 산업·유통·주거 인프라가 동시에 성장 중인 청주테크노폴리스 용지에 대한 관심은 한층 높아지고 있다.청주테크노폴리스는 대기업의 투자예정 소식이 알려지며 미래가치에 대한 기대감이 높다. SK하이닉스, LG생활건강 등 대기업이 이미 입주해 있고, 신세계도 투자에 나섰다고 보도된 바 있다.SK하이닉스 M15 반도체 공장은 이미 가동 중이고, 현재 증설중인 M15X는 지난달 말 장비 반입이 시작됐고, 내달 준공을 목표로 막바지 작업이 한창으로 첨단 자족도시 위상은 더욱 강화된다. 청주시에 따르면 최종 사업이 완료되면 3만여명의 인구와 약 7000여명의 종사자가 청주테크노폴리스 유입이 예상된다.또한 신세계(이마트)는 최근 청주테크노폴리스 내 유통상업시설용지(3만4천460㎡)의 잔금을 납부하고, 해당 부지의 소유권을 신세계 계열 부동산투자회사인 '에스피청주일반사모부동산투자회사'로 이전했다. 에스피청주는 스타필드를 운영하는 신세계프라퍼티가 설립한 회사로, 스타필드급 복합쇼핑몰이 들어설 가능성이 높다.이에 따라 청주테크노폴리스는 현재 청주 지역은 물론 충북권을 대표하는 지역 경제중심이자, 신흥 주거지로 떠오르고 있으며, 쇼핑거점으로도 거듭날 전망이다.뛰어난 교통망도 투자가치를 높인다. 제2·3순환로가 가까워 청주 전역 이동이 편리하며, KTX·SRT 오송역과 청주국제공항을 통한 광역 접근성도 우수해 물류비용 절감 효과가 크다. 서청주IC, 청주IC를 통해 중부고속도로, 경부고속도로로 진출입도 편리하다. 사업지 인근에 북청주역 개통도 예정돼 있어 교통망은 더욱 강화된다.한편, '청주테크노폴리스 3차사업 용지' 공급일정은 오는 10일(월)~11일(화) 오전 10시부터 오후 5시까지 입찰 신청금 납부 및 신청서류 접수를 받고, 입찰 및 추첨은 12일(수), 계약체결은 13일(목)~14일(금)에 진행될 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com