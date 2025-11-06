파리의 미식 감성, 서울을 물들이다... ‘푸드 익스피리언스 2025’ 개최

프랑스 미식 문화를 대표하는 연말 축제 ‘푸드 익스피리언스(Food Experience)’가 제4회를 맞아 오는 11월 10일(월) 서울 코엑스 라이브플라자와 별마당 도서관에서 열린다.주한프랑스대사관 비즈니스프랑스(Business France)와 프리미엄 베이커리 브랜드 르빵(LePain)이 공동 주최하는 이번 행사는 ‘크리스마스 마켓’을 콘셉트로, 프랑스 전통의 감성과 현대적 미식 트렌드를 결합한 체험형 페스티벌로 꾸며진다.이날 행사에서는 오전 10시 30분부터 오후 3시 30분까지 코엑스 라이브플라자 전시관에서는 프랑스를 대표하는 다양한 브랜드가 참여해 프리미엄 미식 문화를 선보인다.참가 브랜드는 ▲프리미엄 커피 ‘말롱고(Malongo)’ ▲165년 전통의 치커리 커피 ‘르루(Leroux)’ ▲유기농·글루텐프리 스낵 ‘아글리나(Aglina)’ ▲감각적 패키징의 초콜릿 ‘르 쇼콜라티에 사블레(Le Chocolatier Sablais)’ ▲유기농 진공 포장 채소 ‘메종 알레르(Maison Allaire)’ ▲프로방스 전통 잼 ‘레 콩트 드 프로방스(Les Comtes de Provence)’ ▲프리미엄 샤퀴테리 ‘프랑스 구르메(France Gourmet)’ ▲명품 캐비어 ‘프루니에(Prunier)’ 등이다.관람객은 현장에서 직접 시식하며 각 브랜드 담당자와 교류할 수 있고, 제품 철학과 제조 과정에 대한 이야기를 들을 수 있다. 프랑스 크루아상 대회 1위 ‘데 라신 에 듀 빵(Des Racines et du Pain)’과 ‘르빵 바게트 & 크루아상 챔피언십’ 우승 베이커리의 팝업 스토어도 운영된다. 또한 프랑스 명문 요리학교 페랑디 파리(Ferrandi Paris) 등 요리교육기관의 입시 상담도 함께 진행돼 미식 관련 진로를 모색하는 참가자들에게도 의미 있는 시간이 될 전망이다.오후 1시부터 3시까지 별마당 도서관에서는 프랑스 커피와 초콜릿을 주제로 한 스페셜 아틀리에 두 세션이 차례로 열린다. 프랑스 최초의 공정무역 커피 브랜드 말롱고와 세계적 커버춰 초콜릿 브랜드 발로나(Valrhona)가 함께하는 이번 아틀리에는, 말롱고 전속 바리스타 제레미 위베르(Jeremy Hubert)와 에꼴 발로나(École Valrhona)의 김혜린 셰프가 각각 커피와 초콜릿 문화를 풀어내는 토크 및 테이스팅 프로그램을 선보인다.현장에서 직접 향과 맛을 비교하며 프랑스 특유의 미식 철학을 경험할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.행사의 대미를 장식할 ‘르빵 바게트 & 크루아상 챔피언십’ 시상식은 오후 3시 30분부터 진행된다. 비즈니스프랑스와 르빵의 공동 파트너십으로 마련된 이번 시상식에는 필립 베르투(Philippe Bertoux) 주한 프랑스대사가 축사를 맡고, 피에르 모르코스(Pierre Morcos) 문화참사관이 바게트 부문 시상을 진행할 예정이다.주최 측은 “푸드 익스피리언스 2025는 프랑스의 정통 미식 문화를 한국에 소개하는 동시에, 현지 장인정신과 현대적 식문화 트렌드를 잇는 교류의 장이 될 것”이라며 “프랑스 미식의 품격과 다양성을 오감으로 느낄 수 있는 특별한 시간이 될 것”이라고 밝혔다.