한국메나리니, ‘모벰버’ 캠페인 시작 알리는 사내 행사 성료

한국메나리니 모벰버 캠페인 영상 화면(제공-한국메나리나)

글로벌 제약사 메나리니의 한국 법인 한국메나리니(대표 배한준)는 10월 23일 오송 세종H호텔에서 ‘모벰버(Movember)’ 캠페인 시작을 알리는 사내 행사를 열고, 남성질환 인식 개선과 조기 검진의 중요성을 알리는 캠페인 활동을 시작한다고 밝혔다.모벰버는 Moustache(콧수염)과 November(11월)의 합성어로, 비영리 단체 모벰버 재단이 주도하는 전 세계 남성 건강 증진 캠페인이다. 2003년 호주에서 시작된 모벰버 캠페인은 전립선암 뿐 아니라 정신 건강, 자살 예방 등 남성 질환 전반에 대한 인식 개선과 대화를 촉진하는 글로벌 운동으로 확산됐으며, 지금까지 1,300개 이상의 남성 건강 프로젝트를 지원하고 있다. 한국메나리니는 이러한 취지에 공감하고, 전립선암 등 남성 질환 인식 개선을 위한 캠페인을 전개할 계획이다.한국메나리니는 모벰버 캠페인 시작에 앞서 임직원들의 참여 의지를 높이기 위한 사내 행사를 진행했다. 행사에 참여한 임직원들은 콧수염 콘셉트의 소품을 활용해 단체 및 개인 사진을 촬영하며 캠페인의 취지를 함께 공감했다. 화기애애한 분위기 속에서 다양한 포즈로 촬영에 참여하고, 여러 소품으로 콧수염을 표현해 현장의 즐거움을 더했다.이날 촬영된 단체 사진은 직원 투표를 통해 ‘Best Photo’로 선정됐으며, 개인 사진은 인생네컷 형식으로 제작돼 해시태그(#2025Movember)와 함께 SNS에 게시됐다. 또한 ‘남성 건강 상식 퀴즈 이벤트’를 통해 남성 질환에 대한 관심과 인식 개선의 중요성을 되새기는 시간을 가졌다.이어 한국메나리니는 11월 한 달간 모벰버 프로그램을 본격적으로 운영한다. 이번 캠페인의 핵심 활동으로 남성 질환에 대한 인식 변화를 주제로 한 숏폼 영상을 공개해 캠페인 참여를 독려할 예정이다.해당 영상은 남성들이 건강 문제를 쉽게 털어놓지 못하는 현실에서 출발해 모벰버 캠페인을 통해 자신의 건강에 대해 자연스럽게 이야기하게 되는 변화를 애니메이션으로 표현했으며, 동영상 플랫폼 비메오에서 확인할 수 있다. 이와 함께 모벰버의 의미와 취지를 담은 수염 모양의 브로슈어를 제작해 의료진에게 배포하는 등 캠페인 메시지 확산에 박차를 가할 계획이다.배한준 한국메나리니 대표이사는 “자신의 건강 문제를 혼자 감내하거나 말하기를 꺼리는 남성들이 여전히 많다”며 “한국메나리니의 모벰버 캠페인 참여가 남성 질환에 대한 사회적 인식을 개선하고, 남성들이 건강에 대해 자유롭게 소통하는 문화를 확산하는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다. 또한, “한국메나리니는 앞으로도 ‘Beyond Pharma’의 가치를 실천하며, 인식 개선이 필요한 다양한 질환에 대한 변화를 이끌어 나갈 것”이라고 덧붙였다.힌편, 한국메나리니는 이탈리아에 본사를 둔 135년 이상 역사를 지닌 글로벌 제약사 메나리니의 한국법인이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com