10.15 규제 넘은 ‘뉴브 클라우드힐스’ 관심

정부의 10.15 부동산 대책의 본질은 투기 심리를 억제하고 실수요자 보호를 강화하는 주거 시장 안정화에 있다. 투기과열지구 및 조정대상지역 확대, 대출 및 세금 규제 강화 등 대부분의 조치가 주거용 부동산 거래를 묶어두는 데 집중됐다.주택 시장의 높은 규제와 예측 불가능성 속에서, 상대적으로 규제 부담이 적으면서 안정적인 자산 가치 보전과 미래 성장 가능성을 기대할 수 있는 비주거 상품, 특히 지식산업센터의 가치는 높아질 수밖에 없다.이러한 시장 분위기 속에서 지식산업센터 '뉴브 클라우드힐스'는 사옥 마련, 이전, 확장 등을 고려하는 기업의 눈길을 끌고 있다.서울시 강서구 마곡동 일원(마곡산업시설구역 D13블록)에 준공된 ‘뉴브 클라우드 힐스’는 지하 4층~지상 11층, 연면적 약 9만9,651㎡ 규모를 자랑하는 업무시설이다. 총 272실 중 156실은 분양형, 116실은 임대형으로 구성돼 있어 기업의 자금 운용 방식과 전략에 따라 유연하게 입주 형태를 선택할 수 있으며, 다양한 평형과 업무 유형에 최적화된 전용 공간은 물론, 공유 오피스, 라운지, 회의실 등 효율적인 공용 시설이 마련돼 있다.뉴브 클라우드힐스는 마곡지구의 핵심에 자리 잡아 서울 중심지와 가까운 위치 덕분에 비즈니스 활동에 유리한 환경을 갖춘 점도 눈에 띈다. 지하철 9호선 양천향교역, 9호선, 공항철도 환승역 마곡나루역 역세권이며 지하철 5호선 발산역 이용도 수월하다. 또 이를 이용할 경우 서울의 주요 업무지구인 CBD(종로), GBD(강남), YBD(여의도) 등으로 이동이 쉽다. 올림픽대로, 공항대로 이용이 쉽고 김포국제공항, 인천국제공항 접근성도 뛰어나다.특히 북측으로는 멀리 궁산 조망권을 확보했으며, 궁산근린공원과 습지생태공원, 서울식물원 등이 인접해 있어 도심 속 빌딩 숲에 둘러싸인 CBD(종로), GBD(강남), YBD(여의도)권역과는 다르게 쾌적한 업무 여건까지 갖췄다.금융·세제 측면에서도 실질적인 혜택이 뚜렷하다. 뉴브 클라우드힐스는 지식산업센터로 분류돼, 입주 기업의 재정 부담도 상대적으로 덜하다.실제 입주기업은 2025년 12월 31일까지 등기 시 취득세, 재산세를 각 최대 35%까지 감면이 가능하다. 벤처기업인증 기업이라면 최대 5년간 소득세 및 법인세 50%, 취득세 75% 감면 혜택도 받을 수 있다. 조건만 충족한다면 중소기업 진흥공단, 신용보증재단(일부 지역) 등을 통해 중소기업 정책자금, 육성 자금 등을 저금리 대출도 가능하다.자세한 분양 정보는 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 홍보관은 ‘뉴브 클라우드힐스’ 지상 1층에 마련되어 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com