KB금융, 5년간 110조원 생산적·포용금융 투입…국가 전략산업 육성 앞장

국민성장펀드 10조원·자체투자 15조원 등 ‘5극 3특’ 지역균형 성장 프로젝트 추진

KB금융그룹(회장 양종희)이 향후 5년간 110조원 규모의 ‘생산적·포용금융’을 지원할 계획이라고 9일 밝혔다. 미래 국가경제의 성장동력 확충과 지역균형 발전, 사회적 포용 강화를 목표로 한 대규모 금융 프로젝트다.KB금융은 “금융의 본질은 자본의 흐름을 생산적 영역으로 전환하는 데 있다”며 지난 9월 출범한 ‘KB금융그룹 생산적금융 협의회’를 중심으로 세부 추진계획을 마련했다고 설명했다. 총 110조원 가운데 생산적금융 93조원, 포용금융 17조원을 2030년까지 공급한다는 방침이다.생산적금융 93조원은 ▲투자금융 25조원 ▲전략산업 융자 68조원으로 구성된다. 투자금융 부문에서는 국민성장펀드 10조원과 그룹 자체투자 15조원이 투입된다. KB금융은 업계 최고 수준의 투자금융 역량을 바탕으로 초대형(Mega Deal) 프로젝트를 선제 발굴해 국민성장펀드의 조기 성과 창출을 이끌 계획이다.전략산업 융자 부문에서는 향후 5년간 첨단전략산업과 유망 성장기업을 대상으로 68조원 규모의 자금을 공급한다. 특히 정부의 ‘5극 3특 전략’에 부합하는 지역 맞춤형 성장 프로젝트를 적극 추진할 방침이다. 수도권, 동남권, 대경권, 중부권, 호남권 등 5대 초광역권과 제주·강원·전북 등 3대 특별자치도 내 인프라, 신재생에너지, 데이터·AI센터, 물류·항만 등 핵심 산업에 대한 투자를 확대한다.포용금융 17조원은 서민·취약계층·소상공인의 성장과 재기, 자산 형성을 지원하기 위한 다양한 금융 및 채무지원 프로그램으로 추진된다. KB금융은 금융 접근성이 낮은 계층의 자립을 돕는 사회적 금융의 역할을 강화해 ‘모두가 함께 성장하는 금융’을 실현하겠다는 목표를 세웠다.실행력을 높이기 위해 KB금융은 지난 9월 계열사 사장단 21명이 참여하는 ‘그룹 생산적금융 협의회’를 신설했다. 협의회는 추진 방향과 세부 실행안을 논의하고 주기적으로 실적을 점검한다.계열사별 전담 조직도 속속 신설되고 있다. KB국민은행은 생산적금융 중심의 기업대출 확대를 담당할 전담조직 신설을 검토 중이며, 지난 10월에는 첨단전략산업 심사 전담부서(Unit)를 신설했다. KB증권은 미래산업 리서치 조직을 재정비했으며, KB자산운용도 첨단전략산업 운용실을 신설해 대응체계를 강화했다.KB금융은 정부의 ‘생산적 금융 전환’ 정책에 발맞춰 기업여신 정책과 영업방식을 산업 육성 관점에서 재편할 계획이다. 부동산금융 영업조직은 축소하는 대신 기업·인프라금융 조직을 확대하는 방안도 검토 중이다.이미 일부 가시적 성과도 나타나고 있다. 최근 금융위원회 주관 ‘생산적금융 점검회의’에서 3조3000억원 규모의 용인 반도체 클러스터 금융주선(국민은행·산업은행 공동)을 발표했으며, KB증권은 증권사 최초로 정부 상생결제대출 시장 진출 계획을 내놨다.KB금융 관계자는 “금융이 국가경제의 지속가능한 성장을 선도할 수 있도록 정부의 생산적금융 정책에 적극 동참하겠다”며 “소상공인과 취약계층의 재기 지원을 통해 국민 모두가 함께 성장할 수 있는 포용금융을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.