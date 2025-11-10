소낙스 코리아 x BMW 내쇼날 모터스 ‘소낙스 페스타 2025’ 성료

지난 1일, 독일 소낙스(SONAX)의 한국 공식 수입원 ㈜알레스와 BMW 코리아 공식 딜러사 내쇼날 모터스 평택 워시돔에서 개최된 국내 최대 카케어 브랜드 페스티벌 소낙스 페스타 2025(SONAXFESTA 2025)가 약 400여명의 참석자가 참석한 가운데 성황리에 종료됐다고 밝혔다.소낙스 페스타 2025는 2024년에 이어 세 번째로 개최된 국내 최대 규모의 카케어 브랜드 페스티벌로 올해는 소낙스 설립 75주년을 맞이하여 더욱 성대하게 개최됐다. 특히, 금년에는 BMW 코리아의 공식 딜러사인 내쇼날 모터스와 협업을 통해 독일을 대표하는 두 브랜드의 행사로 거듭났다.또 기존에는 볼 수 없었던 파격적인 소낙스 제품 현장 할인 판매와 함께 최대 75% 할인이 가능한 할인 쿠폰을 증정하는 다양한 이벤트 프로그램이 진행됐다. 이벤트 프로그램들의 경우 스마트폰을 활용한 디지털 스탬프 미션들이 준비되어, 참가자들의 높은 참여율을 기록했다.다양한 참여 프로그램 중에서도 흑백 소낙스 x BMW 퀴즈대회, 소낙스 x BMW 컴페티션(BMW 베이비 레이서 레이싱) 등 현장에 방문한 참가자들 모두와 함께할 수 있는 이벤트로 구성돼 많은 참가자에게 큰 즐거움을 선사했다.또한, 국내 19대 한정 판매된 BMW M5 퍼스트에디션 특별 전시 및 다양한 BMW 차종 전시와 현장 차량 구매 상담까지 함께 진행했다.한편, 이번 행사를 추진한 ㈜알레스 관계자는 “매년 소낙스 페스타를 어떻게 하면 더 좋은 행사로 만들 수 있을지가 매번 고민이다. 올해는 그간의 감사한 마음을 담아 패밀리 데이 컨셉으로 단 하루 파격적인 제품 할인 행사와 함께, 아이를 포함한 온 가족들이 함께 즐길 수 있는 행사를 목표로 했다. 기획 의도에 맞게 많은 분들이 가을 나들이 온 것처럼 행사를 즐겨 주셔서 감사할 따름이다.”며, 덧붙여 “특히, 올해는 BMW 코리아의 공식 딜러사인 내쇼날 모터스가 뜻깊게도 함께해주셔서 더욱 풍성한 볼거리와 즐길 거리들이 마련될 수 있었다. 독일을 대표하는 두 브랜드가 지속적으로 협력하여, 향후 더욱 발전된 콘텐츠의 소낙스 페스타로 다시 찾아 뵙겠다”고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com