[포토] 우리자산운용, '베스트 TDF' 수상

입력2025.11.10 15:27 수정2025.11.10 15:27 이현주 기자 지난 11월 7일 한국경제신문사 18층 다산홀에서 열린 <베스트 퇴직연금 어워즈 2025> 시상식에서 '베스트 TDF' 상을 수상한 서우석 우리자산운용 글로벌운용부문장(오른쪽)이 하영춘 한경매거진&북 대표와 기념 촬영을 하고 있다. 사진 이승재 기자. © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지