[포토] KB국민은행, '베스트 퇴직연금 하우스' 수상

지난 11월 7일 한국경제신문사 18층 다산홀에서 열린 <베스트 퇴직연금 어워즈 2025> 시상식에서 은행 부문 ‘베스트 퇴직연금 하우스’ 상을 수상한 염용섭 국민은행 연금사업본부장(오른쪽)이 하영춘 한경매거진&북 대표와 기념 촬영을 하고 있다. 사진 이승재 기자.