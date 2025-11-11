‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’ 투시도

수도권 핵심 입지에 사무실을 마련하는 것은 스타트업, 벤처기업, 중소기업에게 단순한 공간 확보를 넘어 신뢰도와 인재 유치, 비즈니스 확장의 발판이 된다.하지만 서울 및 경기 주요 지역의 오피스는 대부분 노후화됐거나 확장성과 유연성이 부족해 기업의 성장 속도를 따라가지 못한다. 효율적이고 유연한 업무 환경을 구축하려는 기업에게는 한계가 명확하다. 높은 층고나 자유로운 공간 변경은 상상하기 어렵고, 비좁은 주차 공간, 답답한 공조 시스템 등은 직원들의 생산성과 만족도를 떨어뜨린다.게다가 임대 기반의 오피스는 시간이 지날수록 임대료 부담이 축적되며, 기업의 핵심 역량에 집중해야 할 자금이 ‘공간 유지비’로 소모되는 구조를 낳는다.하지만 이 현실에 대항할 해법은 존재한다. 바로 ‘지식산업센터’가 그 대안이다. 지식산업센터는 스타트업, 벤처기업, 중소기업의 실질적인 니즈를 정확히 꿰뚫는 ‘맞춤형 솔루션’이다.우선, ‘비용 절감’이라는 핵심 가치를 제공한다. 일반 오피스 대비 합리적인 분양가로 초기 자금 부담을 획기적으로 낮출 수 있으며, 정부의 일관된 산업 진흥 정책에 따라 취득세 및 재산세 감면 등 파격적인 세제 혜택과 정책 자금 대출 지원까지 누릴 수 있다. 기업의 소중한 자금을 임대료로 소모하는 대신, 자산으로 축적하고 재투자할 여력을 확보할 수 있다는 의미다.뿐만 아니라 지식산업센터는 기업 성장의 단계별 니즈를 충족시키는 ‘유연한 공간’을 제공한다. 드라이브인 시스템, 높은 층고, 가변형 호실 설계, 발코니, 커뮤니티 시설 등은 변화무쌍한 혁신 기업들의 요구에 최적화돼 있다. 특히 수도권 핵심 입지에 있는 지식산업센터는 전통적인 업무 지구와의 연계성을 통해 풍부한 인프라와 비즈니스 네트워크를 활용, 시너지 효과까지 극대화할 수 있다는 강력한 이점도 무시할 수 없다.현재 분양 중인 지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’에 많은 관심과 이목이 집중되는 것도 이러한 요인들 덕분이다.경기 안양 옛 안양LG연구소 부지에 지어지는 지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 스타트업, 벤처기업, 중소기업들이 오랫동안 꿈꿔왔던 수도권 핵심 입지 내 자산형 사옥의 현실적인 해답을 제시한다.이 단지는 3.3㎡당 평균 800만원대부터 시작하는 분양가로 기업의 초기 진입 장벽을 허물었다. 여기에 더해 선착순 계약금 5% 무이자 대출, 계약축하금(5%), 잔금 지원(10%) 등 혜택까지 더해져 비용 절감을 넘어 투자 여력 확대까지 꾀할 수 있게 했다.지하철 1, 4호선 및 GTX-C노선(예정) 금정역과 동탄~인덕원선 호계역(가칭, 예정)을 모두 갖춘 쿼드러플 역세권(예정) 입지로 주요 업무지구의 기업과 시너지 효과를 누리기에도 좋다. 드라이브인 시스템(일부), 최고 5.7m 층고(일부), 가변형 호실 등 설계도 반영된다.자세한 분양 정보는 홈페이지에서 확인해 볼 수 있다. 또 경기 안양시 동안구 호계동 LS타워 건너편에 있는 호계 데시앙플렉스에서 사전 방문 예약제로 운영 중인 분양홍보관을 방문해 자세한 상담도 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com