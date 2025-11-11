미국 캘리포니아주 리버사이드시 Patricia Lock Dawson 시장(왼쪽에서 세 번째), Steven Robillard 시의원(왼쪽에서 네 번째) 등 대표단이 채비 강남서초센터를 방문해 친환경 모빌리티 혁신을 위한 협력방안을 논의하고 있다.

미국 캘리포니아주 리버사이드시 Patricia Lock Dawson 시장, Steven Robillard 시의원 등 대표단이 채비 강남서초센터를 방문해 채비 최영훈 대표, 이동철 전무, 황이삭 전무 등 경영진과 기념촬영을 하고 있다.

채비(주)(대표 최영훈, 구. 대영채비)는 미국 캘리포니아주 리버사이드시와 전기차 충전 인프라 구축 및 친환경 모빌리티 혁신을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 맺고 북미 시장 공략에 속도를 낸다고 11일 밝혔다.채비는 캘리포니아주 리버사이드시에 고출력·스마트 충전기 및 서비스 운영 노하우 등 핵심 기술 공급 및 실증 사업 파트너로서의 입지를 공고히 하고, 리버사이드시는 전기차 인프라 확산을 위한 행정·정책적 지원 및 대학, 지역기업, 혁신기관 등 네트워크 참여를 적극 지원한다. 이를 통해 친환경 모빌리티 전환, 첨단산업 생태계 구축, 지역 신규 일자리 창출 등에 기여할 계획이다.그 첫 단계로, 채비는 2026년부터 2028년까지 3년간 캘리포니아주 리버사이드시에 180kW~400kW급 급속 충전기 500대 이상을 순차적으로 제공한다.미국 캘리포니아주 리버사이드시는 '그린 리버사이드(Green Riverside)' 프로젝트를 통해 재생에너지 비중 확대, 대기 질 개선, 탄소중립형 교통체계 구축 등 다양한 환경 정책을 추진하고 있다. 특히, 자체 공공 전력공급기관인 Riverside Public Utilities(RPU) 운영을 통해 캘리포니아주 내에서 가장 낮은 수준의 전기요금을 유지하는 것이 특징이다.지난 10일 진행된 MOU 체결식에서는 전기차 충전기 설치 및 운영, 기술·정책 협력, 맞춤형 운영모델 확립 등 실무 논의가 본격적으로 이뤄졌다. 지난 9월 Patricia Lock Dawson 시장, Miranda Evans 경제개발국 국장, Steven Robillard 시의원 등 캘리포니아주 리버사이드시 대표단이 채비를 방문해 첨단 급속충전기 운영 경험과 기술력을 직접 체험했다.이어 이번 체결식을 통해 단계적 도입 전략, 기술 실증 및 데이터 연계, 공공기관 및 민간 파트너의 참여 확대, 정책 및 인센티브 연계 방안, 현지 맞춤형 모델 구체화 등 다각적인 협력 방안을 모색했다.최영훈 대표는 "이번 협력은 첨단 모빌리티 분야에서 글로벌 경쟁력을 인정받은 채비의 기술과 운영 노하우를 미국 현지 공공 인프라에 도입함으로써 북미 시장의 성과를 확산시키는 계기가 될 것"이라며, "나아가 탄소 중립 실현을 위해 친환경 스마트시티와 모빌리티 혁신을 앞당기고, 글로벌 전기차 시장에서 지속가능한 성장 기반을 함께 구축해 나가겠다"고 말했다.한편, 채비는 CES 2026 혁신상(CES 2026 Innovation Awards)에서 'Vehicle Tech & Advanced Mobility' 부문과 'Artificial Intelligence(AI)' 부문 혁신상 등 2관왕을 달성했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com