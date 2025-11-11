혼마골프 사진 제공

혼마골프 사진 제공

혼마골프 사진 제공

혼마골프 사진 제공

프리미엄 골프 브랜드 혼마골프가 미국의 라이프스타일 골프 브랜드 말본골프와 함께, 협업 컬렉션을 선보인다. 드라이버와 페어웨이 우드, 아이언, 퍼터 등 풀라인업으로 구성됐으며, 일본 사카타에서 오랜 세월 장인정신으로 쌓아온 혼마의 헤리티지에 로스앤젤레스의 음악·예술·스트리트 컬처로 상징되는 말본의 젊고 자유로운 에너지를 더해 완성됐다.컬렉션은 ‘프리미엄(Premium)’과 ‘퍼포먼스(Performance)’ 두 가지 라인으로 구성됐다. 프리미엄 라인은 남성용의 블랙&골드, 여성용의 핑크&골드 조합으로 우아함을 더했다. 반면 퍼포먼스 라인은 남성용에 에메랄드 그린, 여성용에 로즈 골드 컬러를 적용해 역동적이면서 세련된 이미지를 완성했다. 황금빛 톤은 혼마의 헤리티지를, 그린은 말본의 영향력을 대표한다.‘안목있는 골퍼’를 위한 프리미엄 라인은 혼마 4스타 모델을 기반으로 정교한 기술력에 예술적 감성을 더해 완성했다. 솔카본, 쿼드 브릿지 파워 페이스, PBDB시스템을 적용해 반발력과 비거리,관용성, 정확성을 모두 갖춘 완벽한 퍼포먼스를 제공한다.반면 ‘경쟁적인 골퍼’를 위한 퍼포먼스 라인은 혼마 논스타 그레이드(non-star grade) 모델을 기반으로 한 압도적 퍼포먼스 중심 설계로, 기술적 정밀함과 기능성을 결합해 비거리 향상과 컨트롤 개선을 통한 스코어 향상에 초점을 맞춘 설계가 돋보인다. 프리미엄과 퍼포먼스 두 라인 모두 드라이버부터 퍼터까지 14개(여성용은 13개) 클럽의 풀 세트로 구성되며, 남녀 풀세트 또는 여성용 아이언세트 형태로 판매된다.이와 함께 토트백과 모자 등 감각적인 골프 액세서리 컬렉션도 함께 선보인다. 액세서리 제품은 단품으로 개별 구매가 가능해, 프리미엄 골퍼를 위한 토털 컬렉션으로 완성도를 높였다.류 지안궈 혼마골프 회장은 “장인의 혼이 깃든 혼마 클럽에 자유롭고 창의적인 에너지를 지닌 말본의 감성을 더하는 것이 이번 협업의 비전”이라며, “스타일과 퍼포먼스 중심의 이번 컬렉션은 혼마의 존경받는 장인정신과 말본의 현대적이면서 패션 지향적인 패기를 결합한, 문화적으로 상징적인 두 브랜드의 공유된 비전을 반영한다”고 전했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com