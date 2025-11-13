규제 피한 오피스텔 '롯데캐슬 르웨스트' 눈길

정부의 10·15 부동산 대책 이후 서울 아파트 시장이 급속히 얼어붙은 가운데, 규제를 피한 오피스텔이 대체 주거지 및 투자처로 부상하며, 반사이익을 보고 있다.오피스텔은 아파트와 유사한 주거 환경을 누릴 수 있는 ‘아파트 대체재’로 불리지만, 준주택으로 분류돼 이번 대책의 직접적인 영향권에서는 벗어나 있다. 규제 지역에서도 LTV는 기존과 같은 70%가 유지되며, 실거주 의무나 자금조달계획서 제출 의무도 없다.전문가들은 이러한 규제 격차가 과거와 마찬가지로 오피스텔 거래 급증으로 이어질 가능성이 높다고 보고 있다. 2020년 6·17 대책 이후 오피스텔 매매 거래량이 급등해, 같은 해 7월에는 4,972건으로 2006년 통계 작성 이래 최고치를 기록한 바 있기 때문이다.이미 시장에서는 규제 시행을 전후로 뚜렷한 변화가 감지되고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 지난 10월 규제 적용 전후 15일간의 거래 추이를 비교한 결과 16일부터 30일까지 서울 오피스텔 매매 건수는 총 686건으로 집계됐다. 이는 1일부터 15일까지의 275건과 비교해 약 2.49배 증가한 수치다.오피스텔 가격도 상승세를 보이고 있다. KB부동산 월간 시계열 통계에 따르면 10월 기준 서울 오피스텔 매매가격지수는 124.6으로, 전달(124.5) 대비 0.1p 상승하며 연중 최고치를 갈아치웠다. 서울 오피스텔 임대 수익률은 4.82%로, 지난 9월에 2018년 3월 이후 7년 만에 최대치를 기록한 이후 유지하고 있다.개별 단지에서는 신고가도 잇따르고 있다. 양천구 목동 ‘현대하이페리온’ 전용 83.23㎡는 지난 10월 16억3,000만 원에 거래되며 신고가를 새로 썼다. 또 광진구 자양동 ‘더 라움 펜트하우스’ 전용 72.81㎡도 같은 달 16억4,000만 원에 거래돼 9월 거래가(15억4,500만 원) 대비 한달만에 1억 원 가까이 오르며 신고가를 경신했다.이런 가운데 롯데건설이 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 선보인 ‘롯데캐슬 르웨스트’가 주목받는다. 지하 6층~지상 15층 5개 동, 전용 45~103㎡ 총 876실의 오피스텔로, 즉시 입주도 가능하다.'롯데캐슬 르웨스트'는 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권 입지에 자리하고 있다. 특히 단지 지하 2층에 마곡역과 마곡나루역으로 직접 연결되는 통로가 마련돼 편리한 이동이 가능하다.단지가 조성된 마곡지구는 첨단산업 연구개발(R&D) 관련 기업들의 입주가 잇따르며, 서울의 4대 핵심 업무지구로 성장하고 있어 직주근접성이 우수하다. 국내외 기업 200여 곳이 입주 계약을 마쳤고, LG사이언스파크, 롯데, 코오롱, 넥센, 에쓰-오일 등 150여 곳은 이미 입주를 완료했다.마곡지구를 중심으로 조성된 각종 생활 인프라도 편하게 누릴 수 있다. 마곡 마이스(MICE) 복합단지 내 상업시설을 비롯해 수도권 서남권 최대 규모의 트레이더스 마곡점이 도보권에 있으며, LG아트센터, 이대서울병원 등 문화·의료 인프라도 잘 갖춰져 있다. 롯데몰(롯데백화점, 롯데시네마, 롯데마트) 김포공항점, NC백화점 등 대형 쇼핑몰 이용도 용이하다.'롯데캐슬 르웨스트'는 신축 브랜드 단지에 걸맞은 차별화된 상품성도 갖췄다. 다채로운 평면 구성과 1.5룸, 2룸, 3룸 설계를 통해 1인 가구부터 4인 가구까지 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했다. 또 타입별로 발코니 면적을 제공해 실사용 공간을 넓혔다. 전용 69㎡ 타입은 3베이(bay) 판상형 구조로 설계해 통풍을 극대화했다. 전용 91㎡ 타입은 3면 개방 타워형으로 설계해 도심뷰를 누릴 수 있다.지상 2층과 지하 2층에 마련된 커뮤니티는 지역 최고 수준을 자랑한다. 지상 2층에는 맘스라운지, 키즈카페, 1인 독서실, 스터디룸, 오픈스터디, 라이브러리, 라운지&바, 다이닝&카페, 와인라운지 등이 들어선다. 지하 2층에는 피트니스, 실내골프클럽, 스크린골프, 락커룸, GX(그룹운동)룸, 탈의실 등 운동시설이 마련돼 있다.롯데캐슬 르웨스트 분양홍보관은 롯데캐슬 르웨스트 AVENUE 일원에서 운영 중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com