KB증권, 디지털 WM자산 10조 돌파… 3년 만에 ‘3배 성장’

KB증권이 디지털 자산관리(WM) 자산 규모 10조 원을 넘어섰다. 2022년 말 3.4조 원 수준에서 불과 3년 만에 3배 가까이 성장한 것으로, 비대면 고객 기반 확대와 투자 플랫폼 고도화 전략이 성과로 이어졌다는 평가가 나온다.13일 KB증권은 “디지털 중심의 고객 접점을 강화하며 자산관리 혁신에 속도를 내고 있다”며 이같이 밝혔다. 이는 전통적인 PB 중심 영업을 넘어, 모바일 기반에서 누적된 자산 규모만으로도 WM 경쟁력을 입증한 셈이다.KB증권은 2023년 디지털사업그룹 내에 비대면 상품 마케팅 전담조직을 신설하고, AI 기반 투자 분석 시스템과 알고리즘 추천 기술을 고도화해왔다. 모바일 앱 UX 개선, 자산 조회·상담 절차 간소화 등 사용자 편의성 강화도 지속했다.대표 콘텐츠 브랜드 ‘오늘의 콕’은 주식·채권·부동산·세무 등 다양한 정보를 ‘쉽게·명확하게’ 전달하며 높은 호응을 얻고 있다. 누적 조회수는 1,000만 회를 돌파했다. 이홍구 KB증권 대표이사는 “디지털 자산관리는 쉽고 친근해야 한다”며 “개인별 자산 상황에 맞는 정보를 적시에 제공하는데 역량을 집중해왔다”고 설명했다.KB증권은 이번 10조 원 달성을 계기로 모바일 대표 플랫폼인 ‘M-able(마블)’을 단순 매매 중심에서 장기 투자 여정을 돕는 동반자 플랫폼으로 발전시킬 계획이다.특히 내년 2월 완료 예정인 차세대 정보계 시스템 구축 이후에는 고객 행동 데이터 기반 큐레이션 강화, 맞춤형 투자 정보 실시간 제공, 추천형 자동화 투자 서비스 확대 등이 가능해질 전망이다.또한 ‘Prime PB’와 연계한 온라인 프리미엄 상담 서비스는 대면과 유사한 수준의 맞춤형 자문을 제공하며, 로보어드바이저·연금 일임형 자문 서비스는 디지털 기반 자산관리 생태계 확대를 이끌고 있다.KB증권은 디지털 경쟁력을 기반으로 19년 연속 고객감동경영대상 금융·증권 부문 대상, 2025년 한국소비자원의 ‘증권앱 소비자 만족도 조사’에서 종합 만족도 1위를 기록했다.디지털 혁신과 서비스 품질에서 두각을 나타내며 ‘비대면 WM 강자’로 입지를 굳히고 있다는 평가가 나온다.KB증권 관계자는 “디지털 채널을 통한 고객 자산관리 수요가 더욱 확대되고 있다”며 “투자자에게 필요한 정보를 효율적으로 제공해 장기적 성장을 돕는 플랫폼으로 진화할 것”이라고 말했다.