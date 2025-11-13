가장 많은 수의 Highly Cited Researcher를 배출한 국가, 지역

가장 많은 수의 Highly Cited Researcher를 배출한 대학교 및 연구기관

글로벌 인텔리전스 선도 기업 클래리베이트(Clarivate Plc, NYSE: CLVT)가 '2025년 세계에서 가장 영향력 있는 연구자(Highly Cited Researchers, 이하 HCR)' 명단을 발표했다. 이번 명단은 각 학문 분야에서 탁월한 연구 성과를 바탕으로 전 세계 학계에 뚜렷한 영향을 미친 연구자들을 선정해 공개하는 것이다.클래리베이트 산하 과학정보연구소(Institute for Scientific Information, ISI) 분석팀은 전 세계 60개국, 1,300여 개 기관 소속 연구자 중 총 7,131건(6,868명)의 HCR을 선정했다. 이번 평가는 Web of Science Core Collection 데이터를 기반으로 한 정량적·정성적 분석을 통해 진행됐으며, 학문적 영향력과 인용 빈도 등 다양한 지표를 종합적으로 검토했다.이번 리스트는 전 세계 최고 수준의 연구 인재 분포를 보여주며, 국가·지역·기관별 연구 동향에 대한 유용한 통찰을 제공한다.국가별 순위에서는 미국이 2,669건(37%)으로 1위를 차지했으며, 중국 본토(1,408건, 20%), 영국(570건, 8%)이 그 뒤를 이었다. 이어 독일(363건), 호주(311건), 캐나다(227건) 순으로 나타났다. 특히 중국과학원(Chinese Academy of Sciences, CAS)은 258건으로 전 세계 기관 중 가장 많은 HCR을 배출한 기관으로 기록됐다.또한 스위스가 올해 다시 상위 10위권에 진입했으며, 홍콩은 전년(134건) 대비 145건으로 증가해 전 세계의 약 2%를 차지했다. 전체 선정 건수의 86%가 상위 10개국에 집중, 상위 5개국이 전체의 75%를 차지하는 등 글로벌 연구 역량의 높은 집중도를 보여줬다.연구 분야별로는 21개 Essential Science Indicators(ESI) 연구 분야에서 3,562건이 선정됐으며, 이 중 227건은 2개 분야, 31건은 3개 이상의 분야에서 동시 선정됐다. Cross-field 부문에서는 3,569건이 선정됐다.클래리베이트의 학술 및 정부 부문 President인 Bar Veinstein은 "올해의 HCR로 선정된 연구자분들께 진심으로 축하의 메시지를 전한다"며, "HCR들의 연구는 혁신을 이끌고 전 세계 연구 커뮤니티가 창의성과 독창성을 바탕으로 우리 사회의 주요 과제에 도전할 수 있도록 영감을 주고 있다"고 말했다. 이어 그는 "연구 환경이 점점 더 복잡해지는 가운데, 클래리베이트는 연구의 진실성을 최우선 가치로 삼으며 HCR 프로그램의 기반을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 전했다.과학 연구의 신뢰성이 그 어느 때보다 중요한 시대에서, 'Highly Cited Researchers' 프로그램은 엄격한 검증 체계를 지속적으로 강화하며 발전해왔다. 2025년에는 심사 과정을 한층 강화하여, 폭넓고 두드러진 영향력을 발휘한 연구자를 기리는 동시에, 의미 있고 책임 있는 연구를 뒷받침하는 핵심 가치들을 확립함으로써 연구 공동체의 기대와 요구에 부응하도록 했다.2025 Highly Cited Researchers의 전체 명단, 분석 결과, 평가·선정 기준은 클래리베이트 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com