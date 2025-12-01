아메데오 모딜리아니, <엘비르의 반신상>

사진=Sotheby's

1918년 봄, 아메데오 모딜리아니는 전쟁과 추위로 지친 파리를 떠나 프랑스 남부로 향했다. 따뜻한 햇살과 온화한 공기가 감도는 그곳에서 그는 새로운 사람들과 풍경을 마주하며, 인간 형상에 대한 신선한 감각을 되찾았다. 그중에서도 엘비르라는 여인은 유독 독특한 우아함으로 그의 시선을 사로잡았다.이번에 소개하는 <엘비르의 반신상(Elvire en buste)>은 10월 소더비 파리 경매에서 최고가를 기록했다. 모딜리아니가 그린 여러 엘비르 초상 중에서도 가장 친밀한 인상을 전하는 작품이다. 머리와 상반신에 집중된 구도는 시선을 부드럽게 흐르는 선의 호흡으로 이끌며, 유연한 목선은 화면 위를 미끄러지듯 이어져 인물의 자세에 고요한 품격을 부여한다.밝은 연푸른 배경은 인물의 얼굴 주변에 은은한 광채를 퍼뜨리고, 짙은 머리칼과 대비돼 마치 성화(聖畵)의 인물처럼 신비로운 존재감을 드러낸다. 장밋빛의 투명한 피부는 빛을 머금은 듯 절제되면서도 감각적인 생명력을 품고 있다.남프랑스의 부드러운 빛 아래에서 모딜리아니의 화풍은 확연히 달라졌다. 선은 더욱 길게 뻗고, 터치는 한층 가벼워지며, 빛은 형태를 조각하듯 인물을 감싼다. 파리 시절의 밀도 높은 초상에서 벗어나, 남부의 햇살 속에서 푸른빛과 따뜻한 살색이 교차하는 공기감 있는 화법으로 나아간 것이다.전시 이력이 드문 이 작품은 그럼에도 불구하고 여러 주요 회고전에 포함되며, 모딜리아니 남부 시기의 대표작으로 평가받아 왔다. 공개가 많지 않았던 이력은 오히려 작품이 지닌 내밀한 아름다움을 더욱 돋보이게 하며, 엘비르라는 인물을 통해 모딜리아니가 추구한 조용한 인간미와 예술적 순수를 전한다.