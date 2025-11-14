현대힘스 CI

선박 블록 및 산업기계 전문 기업 현대힘스는 올해 3분기 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 606억 원, 영업이익은 64% 증가한 68억 원을 기록했다고 14일 공시했다. 누계 연결 기준으로도 매출액 1,813억 원, 영업이익 223억 원을 기록하며, 전년 동기 대비 각각 8.7%, 31.7% 증가를 나타냈다.회사 측은 “조선업 경기 회복에 따른 생산 물량 증가와 주요 고객사들의 고부가가치 선박 수주 확대가 실적 개선의 핵심 동력이 됐다”며 “주요 고객사와의 동반 성장 협력 체계를 강화해 생산 물량이 안정적인 점과 올해 새롭게 진출한 항만크레인 신사업의 조기 안정화로 생산 효율성이 높아지고 있다는 점이 이익 증가의 중요 요인으로 작용했다”고 설명했다.여기에 한국의 글로벌 선박 수주 점유율이 지난해 10%에서 올해 39%로 크게 증가한 가운데, 최근 트럼프 행정부가 추진 중인 'MASGA(Make America Shipbuilding Great Again) 프로젝트'를 계기로 한미 간의 조선·해양 인프라 투자와 방위 산업 협력이 확대될 가능성이 커지고 있다.신사업으로 육성 중인 항만크레인 사업 부문에서도 올해 지난 3월 수주한 부산신항 2-6 프로젝트의 항만크레인(DTQC) 6기를 납품한 데 이어, 7월에는 광양항 3-2단계 8기, 10월에는 부산신항 동원글로벌터미널(DGT) 5기를 잇달아 수주하며 총 19기, 약 437억 원 규모의 계약을 체결했다.현대힘스 관계자는 "견조한 전방 산업 수요와 전사적인 생산성 향상을 통해 3분기에도 안정적인 실적을 이어갈 수 있었다"며 "4분기에도 내실 있는 성장을 지속하는 한편, MASGA 프로젝트 등 글로벌 협력 기회를 적극 활용해 가시적인 성과를 창출하고 지속 가능한 성장 기반을 더욱 공고히 할 것"이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com