로크로몬드 153주년 디오픈 챔피언십 에디션 위스키 2종 출시

인터리커에서, PGA 4대 메이저 골프대회 영국 ‘디오픈 챔피언십’의 공식 위스키로 유명한 싱글몰트 스카치 위스키 로크로몬드의 ‘디오픈 에디션’ 2종을 출시한다고 밝혔다. 올해로 153회를 맞이한 디오픈 챔피언십은 북아일랜드의 로얄 포트러쉬에서 개최되었다.로크로몬드는 세계 최정상 선수들이 겨루는 유서 깊은 골프 대회를 기념하기 위해, 올해 역시 특별한 제품을 선보였다. '로크로몬드 153주년 오픈 스페셜 에디션'은 최상급 퍼스트 필 끼안티 와인 캐스크에서 마무리 숙성되었으며, 붉은 베리류의 풍미와 드라이한 오크 탄닌의 여운이 느껴진다. 두 번째 '로크로몬드 153주년 오픈 코스 콜렉션'은 최상급 버진 스패니쉬 오크에서 마무리 숙성되었으며 우아하고 다채로운 과일 풍미가 느껴지고 따스한 오크 스파이스의 긴 여운으로 마무리된다. 총 22년의 시간 동안 숙성된 ‘로크로몬드 153주년 오픈 코스 콜렉션’은 국내에 129병 한정 수량으로 판매한다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com