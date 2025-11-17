금성백조, ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 투시도>

10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책)의 영향으로 비규제 지역에 거주하는 실수요자들이 발 빠르게 움직여야 할 필요성이 대두되고 있다. 시장 전반적으로 공급물량이 감소하는 추세로 핵심 지역의 유망 단지를 조기에 선점해야 하는 것이 중요해졌기 때문이다.부동산 업계에 따르면 11~12월 연내 수도권 분양 예정 물량은 4만7,802가구(일반분양 3만207가구)로 조사됐지만 누적된 공급 부족 현상은 쉽게 해소되지 못할 것으로 지적한다. 이에 한국건설산업연구원(건산연)은 내년 전국 주택 가격이 0.8%, 수도권은 2% 상승하고 지방은 0.5% 떨어질 것으로 예측하기도 했다.주택 공급물량 감소세가 지속되면서 내년이나 내후년에 공급 부족에 의한 집값 상승세가 재현될 가능성이 크다.12월 분양을 예고한 금성백조의 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’에 실수요자들의 관심이 집중되는 것 역시 이러한 시장 상황을 대변한다.이 단지는 경기도 이천시 중리택지지구 B-3블록에 지하 2층~지상 20층, 12개 동 규모로 전용면적 59·84㎡ 총 1,009가구의 대단지로 조성된다.분양가 상한제를 적용받는 공공택지에 조성되는 만큼, 주변 시세 대비 합리적인 가격에 내 집 마련이 가능하다. 또 2026년 입주가 예정된 ‘선시공 후분양’ 단지로 입주 예정 시기가 빠르고, 비규제 지역에 속해 있어 청약 및 대출이 유연하다.단지에서 경강선 이천역이 약 1km 거리로 경강선 및 신분당선 환승역인 판교역까지 이동이 쉽고, 환승을 통해 강남역 등 서울 주요 업무지구로의 이동도 수월하다. 정류장이 도보 거리에 있어 강남(3401번), 잠실(G2100번) 방면 버스 이동도 편리하다.SK하이닉스 이천캠퍼스(약 15분대, 차량 이동 기준), OB맥주 이천공장(약 10분대) 등으로의 편리한 출퇴근 여건도 확보했다. 향후 GTX-D(예정), 반도체선(계획)까지 확충되면 트리플 광역 교통망 프리미엄을 누릴 수 있다.생활 인프라도 완비돼 있다. 단지 주변으로는 이천시청을 비롯한 이천경찰서, 이천세무서 등 행정타운이 밀집해 있어 공공 서비스를 편리하게 이용할 수 있다. 여기에 대형마트와 관고전통시장, CGV 등 상업 시설과 경기도의료원 이천병원과 같은 의료 시설까지 인접해 있다.단지 바로 앞에는 중리초등학교(2026년 3월 개교 예정)가 조성될 예정이라 어린 자녀들의 안심 통학이 가능하다. 이천중, 이천제일고는 물론 반도체 특화 교육 중심의 이천과학고등학교(2030년 3월 개교 예정) 등 명문 학군까지 도보 및 차량 10분 이내 거리에 위치해 있다.풍부한 녹지 환경도 갖추고 있다. 단지 앞 대규모 근린공원과 설봉공원, 설봉저수지, 중리천수변공원 등이 있다.12월 분양을 예고한 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'의 견본주택은 이마트 이천점 옆에 조성될 예정이다.관련 자세한 정보는 홈페이지 또는 문의전화로 확인할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com