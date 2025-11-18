구성역 플랫폼시온시티47' 조감도(제공-시온시티플랜(주))

경기도 용인특례시 기흥구 언남동 일원에 들어서는 고급 주거복합단지 '구성역 플랫폼시온시티47'이 소방·교통·건축심의를 모두 통과하며 본격적인 사업속도에 박차를 가하고 있다. 시행사 시온시티플랜(주)은 "지난 4월 교통영향평가 심의에 이어, 5월 접수된 건축심의 또한 최근 조건부 통과돼 사업 일정이 예정대로 순조롭게 진행되고 있다"고 밝혔다.이에 따라 '구성역 플랫폼시온시티47'은 지난해 12월 용인시 최초로 민간참여형 지구단위계획 결정 고시를 완료한 데 이어, 소방·교통·건축심의까지 마무리함으로써 사업 안정성과 신뢰도를 확보하게 됐다.이에 따라 '구성역 플랫폼시온시티47'은 공동주택 사업승인 절차만을 남겨두고 있다.'구성역 플랫폼시온시티47'은 지하 5층, 지상 46층, 3개 동에 394세대 규모로 조성된다. 커뮤니티시설을 비롯한 주민편의시설과 상업시설도 함께 들어선다. 특히 용인특례시 기흥구는 '10·15부동산대책'에서 제외돼 실수요자들로부터 주목을 받고 있다. 이 아파트는 ▲59㎡(전용면적 기준) A타입 156세대 ▲84㎡ B타입 238세대 등으로 구성된다. 전체의 60%가량이 실수요자에게 가장 인기가 높은 84㎡로 채워졌다.특히 전체 394세대 중 일부는 하반기에 일반분양이 예정돼 있다. 분양가는 '플랫폼시티'의 개발로 인한 기대효과와 공사비 폭등 등으로 상당히 높게 책정될 예정이다. 청약 통장 없이 누구나 신청 가능한 구조로 공급된다. 준공은 2030년 예정으로, 인근 플랫폼시티(2030년 준공 예정)와 동시에 입주가 가능하다. 이와 함께 총 부지 중 30%인 3465㎡(1050평)에 공원과 도로를 건설, 용인시에 기부채납 할 계획이다.'구성역 플랫폼시온시티 47'의 가장 큰 장점은 수도권광역급행철도(GTX-A)와 수인분당선이 지나는 구성역세권이라는 점이다. 걸어서 GTX와 전철을 이용할 수 있다. 구성역에서 GTX-A를 이용하면 서울 수서역까지 약 14분이면 도달 가능하다.향후 삼성역·서울역까지 연결되면 서울은 물론 수도권의 주요 거점을 빠르게 오갈 수 있다. 여기에 플랫폼시티 내 조성 예정인 복합환승센터가 더해지면서 철도·시외버스·시내버스가 유기적으로 연결되는, 용인 서부권 교통의 중심지로 부상할 것으로 보인다.'용인 플랫폼시티'가 인접해 있다는 점도 매력이다. 용인 플랫폼시티는 경기도와 용인시, 경기주택도시공사, 용인도시공사가 공동으로 시행하는 초대형 도시개발 프로젝트로, 지난 3월 11일 착공식을 열고 본격적인 조성사업에 착수했다.이 프로젝트는 용인시 기흥구 보정동, 마북동, 신갈동과 수지구의 풍덕천동, 상현동 일원 약 273만㎡(82만5000평) 규모의 부지에 반도체·R&D·업무·상업·주거·마이스(MICE) 등복합기능을 갖춘 첨단 자족형 도시로 조성된다. 2030년 준공 예정이다.여기에 'L자형 반도체 벨트'를 연결하는 '3축 도로망' 구축 계획도 확정됐다. 이 도로망이 구축되면 플랫폼시티를 중심으로 원삼면 반도체 클러스터, 이동·남사읍 첨단시스템산단과 성남, 판교, 서울까지 원활히 연결될 것으로 보인다.지하 5층, 지상 46층 3개 동으로 구성된 이 단지는 남향 중심의 4Bay 구조를 채택해 채광과 통풍, 공간 효율성을 극대화했다. 모든 타입에 팬트리와 드레스룸이 제공되며, LG전자 프리미엄 가전과 LG지인의 자동환기창호가 기본 탑재된다. 스크린골프, 피트니스센터, 북카페, 경로당 등 다양한 커뮤니티 시설도 갖추게 된다.편의시설도 잘 갖춰져 있다. 단지 주변에 농협하나로마트, 구성동주민센터, 구성파출소, 각종 병의원과 생활편의 시설이 입점한 메디컬 센터 등을 도보로 이용할 수 있다. 신세계백화점 사우스시티, 이마트, 보정동 카페거리 등도 가깝다. 교육시설도 좋다. 도보로 통학이 가능한 구성초, 구성중, 구성고가 위치한 학세권이다. 이밖에 학원, 독서실 등 학생 편의시설이 다수 들어서 있다.여가 환경도 눈여겨볼 만하다. 에버랜드, 용인 민속촌, 호암미술관, 백남준 아트센터, 용인 자연휴양림 등이 가깝다. 단지 내 2100㎡의 공원과 인근에 조성되는 어린이 공원, 구성동 주민센터 앞 법화산 등산코스 등이 있다.무엇보다 이 단지는 HUG 보증 적용으로 전세보증금의 안전성을 확보하고, 임대 기간 종료 후 분양 전환 시 우선권이 부여된다. 특히 일부 세대는 2025년 하반기 일반분양이 예정돼 있으며, 분양가는 높게 책정될 전망이다.한편, '구성역 플랫폼시온시티47'은 4가지의 민간임대주택 중 '장기일반민간임대주택' 유형에 속한다. 장기일반민간임대주택은 10년 뒤 분양전환이 가능한 것이 특징이다. 10년 동안 직접 살아본 이후에 분양전환을 통해 소유권을 이전할 수 있다는 뜻이다. 10년 동안 소유하지 않은 상태로 거주하기 때문에 취득세 및 종부세 등 각종 세금에 대한 부담도 없다.'구성역 플랫폼 시온시티47'은 청약 절차 없이 19세 이상 성인이면 누구나 신청할 수 있다.홍보관은 용인특례시 기흥구 구성로124, 1층에 있다. 시행은 시온시티플랜(주), 모집단체는 시온주택정비주민협의회, 시공 예정사는 HL디앤아이한라가 신탁사는 무궁화신탁이 맡는다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com