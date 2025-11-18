생활 인프라 갖춘 대단지 '명지 디엠시티' 오피스텔 눈길

1~2인 가구의 증가와 함께 소형 주거상품에 대한 관심이 높아지면서, 아파트에 비해 진입 장벽이 낮고 월세 수요가 꾸준한 오피스텔이 투자형 부동산 시장에서 다시 주목받고 있다. 특히 최근 전세 사기 및 보증금 반환 이슈 등으로 인해 전세를 기피하고 월세를 선호하는 수요가 늘면서, 공실 리스크가 낮고 안정적인 월세 수익을 기대할 수 있는 상품에 대한 관심이 뚜렷하다.이 가운데 부산 명지국제신도시 내에 조성된 ‘대방 디엠시티’ 오피스텔이 눈길을 끈다. 해당 오피스텔은 총 2,860실의 대단지로, 이미 임차인이 확보된 호실을 분양 중에 있어 더욱 주목받는다.대방건설이 시공한 해당 단지는 부산시 강서구 명지동 일대에 위치하며, 총 2,860실과 상업시설 총 209실을 갖춘 주거복합 오피스텔로, 단지 내 고급 커뮤니티와 상업시설을 갖춰 명지지구 오피스텔 투자자 및 실수요자의 눈길을 끈다. 일부 호실에서는 오션뷰 등 특별한 조망도 가능하며, 전용면적 22~48㎡의 다양한 타입을 갖춰 선호도에 맞춰 호실을 선택할 수 있다.단지 내에는 실내수영장, 피트니스, 실내골프연습장, 코인세탁실 등이 적용된 호텔급 커뮤니티가 있다. 또한 지상 1~2층에는 롯데시네마, 아크앤북, 현대리바트와 같은 키 테넌트를 중심으로 음식점, 카페, 미용, 애견미용, 학원, 공방 등 다수의 업종이 밀집한 대형 상업시설도 조성된다.단지 인근으로는 스타필드시티 명지, 이마트트레이더스 명지, 명지동근린공원, 명원초, 경일중, 부산지방법원 서부지원, 부산지방검찰청 서부지청 등이 위치해 편리하고 쾌적한 주변 환경이 조성되어 있다. 자차 약 10분대 거리 내에는 신호일반산업단지, 화전지구일반산업단지, 신평장림일반산업단지, 녹산지구국가산업단지 등이 조성된다.여기에 단지 인근으로는 ‘하단~녹산선(추진중)’, ‘강서선(계획)’, ‘약 1조 7,000억원 규모의 지식산업센터 건립(추진 중)’, ‘백화점을 포함한 대규모 쇼핑산업단지(추진 중)’, ‘웰링턴칼리지 부산캠퍼스 설립(추진 중)’ 등의 호재도 갖췄다. 특히 명지국제신도시는 ‘가덕도 신공항(추진중)’의 핵심 배후주거지로 평가됨에 따라 이후 정주여건은 더욱 개선될 것으로 보인다.해당 오피스텔은 대방건설이 시공하였으며, 홍보관은 상업시설 내 운영 중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com