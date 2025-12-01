미 시민권자 남편의 한국 부동산, 과세 기준은

해외 거주 이력이 있는 부부의 재산취득 시점과 국적·거주지 변화에 따라 상속세 적용 범위가 달라지는 사례가 종종 발생하다. 특히 부부재산제의 준거법이 어느 국가 법률인지에 따라 동일한 재산이라도 상속재산 인정 범위가 크게 달라질 수 있어 주의가 필요하다.

A씨는 아내 B씨와 1969년에 한국에서 혼인신고를 마쳤고 그들의 자녀인 아들 C씨와 딸 D씨는 미국 캘리포니아주에서 각각 1973년과 1978년에 태어났다. 아내 B씨는 1990년에 미국 시민권을 취득했고, 같은 해 한국 국적을 상실했고, 이후 캘리포니아주에서 주로 거주했다. A씨는 1992년부터 2012년까지 한국에 있는 건축사사무소에서 건축설계사로 근무했고, 이를 위해 이 무렵에는 주로 한국에서 거주했다.A씨는 2005년 미국 시민권을 취득했고, 2013년에 미국으로 출국한 뒤 한국에 입국하지 않은 채 B씨와 함께 캘리포니아주에서 거주하다 2017년에 사망했다. 그런데 A씨는 2002년에 서울 송파구 잠실 소재 아파트를 매수해 취득했고, 2010년에는 용산구 한남동 소재 상가건물을 취득했다.A씨가 사망하자 세무서에서는 A씨가 남긴 위 아파트와 건물에 대해 상속세를 부과했다. 그러자 B씨는 캘리포니아주법에 따라 상속재산의 절반은 원래 자신의 것이므로 나머지 절반에 대해서만 상속세를 납부하면 된다고 주장하면서 상속세부과처분 취소소송을 제기했다.한국은 부부 재산에 관해 부부별산제를 취하고 있기 때문에 남편 명의로 취득한 재산은 남편의 소유로 추정한다. 그래서 남편이 사망하면 남편 명의의 재산은 모두 상속재산으로 보고 상속세를 부과한다.그러나 미 캘리포니아주에서는 부부공동재산제(community property)를 취하고 있어 명의와 상관없이 부부가 혼인 중에 취득한 재산은 부부의 공동 소유로 본다. 그래서 남편이 사망하면 설사 남편 명의의 재산이라도 그 절반은 아내의 소유로 보고 나머지 절반만 남편의 상속재산으로 파악한다. 그러므로 부부재산제에 관해 어느 나라 법률이 적용되는지에 따라 상속세 부과 범위가 크게 달라진다.이에 대해 국제사법에서는 다음과 같은 순서에 의하도록 규정하고 있다. ① 부부의 동일한 본국법(본국이란 국적을 의미), ② 부부의 동일한 상거소지법(상거소지란 일상적으로 거주하는 장소를 의미), ③ 부부와 가장 밀접한 관련이 있는 곳의 법.그렇다면 어느 시점을 기준으로 이러한 순서를 따라야 하는지가 문제가 된다. 이에 관해 대법원은, 부부가 취득한 재산이 누구에게 귀속되는지에 관해 재산의 취득 시점을 기준으로 부부재산제의 준거법을 정해야 한다고 한다(대법원 2023년 선고). 상속재산인지가 문제가 된다고 해 피상속인의 사망 시점을 기준으로 부부재산제의 준거법을 정할 것은 아니라는 것이다.그러면 결국 A씨가 재산을 취득한 시점인 2002년과 2010년을 기준으로 앞서 말한 국제사법의 적용 순서를 따져봐야 한다. 한남동 건물을 취득한 2010년에는 A씨와 B씨의 국적이 모두 미국이기 때문에 이 건물에 대해서는 미 캘리포니아주법의 부부재산제가 적용돼야 한다. 따라서 건물의 절반에 대해서만 상속세를 부과해야 한다.그러나 잠실 아파트를 취득한 2002년에는 A씨가 아직 미국 시민권을 취득하기 전이었으므로 부부가 동일한 본국법이 없었고, 당시 A씨는 한국에서 거주 중이었던 반면 B씨는 미국에서 거주 중이었으므로 부부의 동일한 상거소지법도 없다. 그렇다면 마지막으로 부부와 가장 밀접한 관련이 있는 곳이 어디인지 따져봐야 하는데, 대법원은 여러 정황을 고려해 이 시기에 부부와 가장 밀접한 관련이 있는 곳은 한국이라고 판단했다. 그렇게 되면 잠실 아파트에 대해서는 한국의 부부재산제가 적용돼 아파트 전체에 대해 상속세를 납부해야 할 것이다.만약 A씨가 미국에도 재산을 남겼다면 미국 재산에 대해서도 한국에 상속세를 납부해야 할까. 이것은 A씨가 한국 거주자인지 비거주자인지에 따라 달라질 문제다. A씨가 한국 거주자라면 미국 재산에 대해서도 한국에 상속세를 납부해야 한다. 그러나 A씨는 2005년에 미국 시민권을 취득하고 2013년에 미국으로 출국한 후로 사망할 때까지 미국에서 거주했기 때문에 비거주자로 보게 될 것이다. 따라서 설사 A씨가 미국에 재산을 남겼더라도 그 미국 재산에 대해서는 한국에 상속세를 납부하지 않아도 될 것이다.