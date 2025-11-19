아파트 생활 지원 플랫폼 아파트아이(대표 최병인)가 LG전자와 협업, 스마트 홈 플랫폼 LG ThinQ 앱에 아파트아이 에너지 데이터 서비스를 연동한다고 19일 밝혔다.아파트아이는 이번 협력을 통해 ThinQ 앱에 입주민을 위한 아파트아이의 세대 전력 사용량 및 전기요금 모니터링 서비스를 제공한다. 기존 ThinQ 앱에서는 등록된 가전의 전력사용량만 확인할 수 있었지만, 서비스 연동을 통해 이용자는 가전을 포함한 전체 전력 사용량과 가전제품 전력 사용량 비중 등을 앱에서 간편하게 확인할 수 있다.특히 아파트아이만의 입주민 인증 기술을 활용해 거주 사실이 확인된 회원은 별도의 로그인 과정 없이 클릭 한 번으로 아파트아이 앱과 연동된다.아파트아이 기획팀 유관형 팀장은 "본 협업을 통해 가전별 및 세대 전체 전력 사용 현황을 한눈에 파악해 입주민의 효율적인 에너지 관리를 돕고자 한다"며, "아파트아이는 데이터 연동 범위를 확대해 입주민의 편리한 생활 관리 환경을 제공하기 위해 노력할 계획"이라고 전했다.아파트아이는 전국 3만 여 단지, 1,200만 세대 입주민을 대상으로 하는 아파트 생활 플랫폼으로, 관리비 조회·납부는 물론 방문 차량 예약, 입주민 투표, 커뮤니티, 세대 점검 등 주거 생활에 필요한 다양한 서비스를 제공하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com