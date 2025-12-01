올 한해 누구보다 소중한 ‘나’를 위한, 그리고 그 누구보다 소중한 ‘너’를 위해.[홀리데이 기프트] 블랙 다이얼과 탁월한 내구성을 자랑하는 그린 나토 스트랩을 갖춘 ‘카키 필드 메커니컬 38mm’는 해밀턴의 군용 시계 유산을 기념한다. 해밀턴 지름 40mm의 스틸 케이스에 컷아웃 디자인이 돋보이는 딥 블루 다이얼과 브라운 가죽 스트랩으로 세련된 매력을 자아내는 ‘재즈마스터 오픈 하트 오토’ 해밀턴 대담한 개성이 돋보이는 디자인과 플렉스 브레이슬릿을 갖춘 ’벤츄라 S’. 세계 최초의 전자 시계이자 삼각형 다이얼이 돋보이는 벤츄라는 엘비스 프레슬리가 착용한 시계로 유명하다. 해밀턴 영화 <인터스텔라>에서 등장한 이후 시계 애호가들의 마음을 사로잡은 ‘카키 필드 머피 42mm’. 영화 속 주인공 이름을 그대로 반영해 의미를 더했다. 초침에 ‘유레카(Eureka)’ 문구가 모스 부호로 비밀스럽게 새겨져 있다. 해밀턴
양정원 기자 neiro@hankyung.com | 사진 해밀턴 제공
