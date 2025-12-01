올 한해 누구보다 소중한 ‘나’를 위한, 그리고 그 누구보다 소중한 ‘너’를 위해.

[홀리데이 기프트]
카키 필드 메커니컬 38m © Hamilton
카키 필드 메커니컬 38m © Hamilton
블랙 다이얼과 탁월한 내구성을 자랑하는 그린 나토 스트랩을 갖춘 ‘카키 필드 메커니컬 38mm’는 해밀턴의 군용 시계 유산을 기념한다. 해밀턴
재즈마스터 오픈 하트 오토 © Hamilton
재즈마스터 오픈 하트 오토 © Hamilton
지름 40mm의 스틸 케이스에 컷아웃 디자인이 돋보이는 딥 블루 다이얼과 브라운 가죽 스트랩으로 세련된 매력을 자아내는 ‘재즈마스터 오픈 하트 오토’ 해밀턴
벤츄라 S © Hamilton
벤츄라 S © Hamilton
대담한 개성이 돋보이는 디자인과 플렉스 브레이슬릿을 갖춘 ’벤츄라 S’. 세계 최초의 전자 시계이자 삼각형 다이얼이 돋보이는 벤츄라는 엘비스 프레슬리가 착용한 시계로 유명하다. 해밀턴
카키 필드 머피 © Hamilton
카키 필드 머피 © Hamilton
영화 <인터스텔라>에서 등장한 이후 시계 애호가들의 마음을 사로잡은 ‘카키 필드 머피 42mm’. 영화 속 주인공 이름을 그대로 반영해 의미를 더했다. 초침에 ‘유레카(Eureka)’ 문구가 모스 부호로 비밀스럽게 새겨져 있다. 해밀턴

양정원 기자 neiro@hankyung.com | 사진 해밀턴 제공