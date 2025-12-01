[신간] 흔들리지 않고 투자를 지속하는 법

플스포(김동호)한국경제신문초보 투자자들이 투자에 거듭 실패하는 이유는 무엇일까. 저자는 투자 실패의 원인을 분석하고 실전형 투자에 나설 수 있는 노하우를 건넨다. 급변하는 시장 흐름 속에서 흔들리지 않고 투자를 지속해 갈 수 있는 메타인지 투자법을 제시한다. 10단계 메타인지 훈련법과 차트·테마주·투자 지표 분석하는 법이 알기 쉽게 소개돼 있다. 초보 투자자라면 막막할 수밖에 없는 종목 발굴 방법과 매매 타점을 찾는 법까지 족집게 과외처럼 자세히 설명한다. 특히 저자가 테슬라, 팰런티어, 오리엔트정공, SK 등의 주식을 실제로 매매했던 계좌 사진과 실제 기업의 차트를 제시한 점은 그가 내세우는 ‘필승 투자법’의 신뢰도를 높인다.신지윤메디치미디어여전히 ‘코리아 디스카운트’의 늪에 갇혀 있는 한국 증시의 구조적 문제를 짚고, 앞으로 만들어 가야 할 새로운 밸류업을 제시한 책. 인공지능(AI) 시대의 전력 수급과 기후위기 대응, 기후금융과 기후테크, 국민연금의 장기자본 전략, 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 패러다임 전환, 그리고 이재명 정부의 경제 비전까지 다양한 의제를 하나의 흐름으로 분석한다.고토 다쓰야알에이치코리아게 설명해준다. 어려운 경제 용어를 남발하기 보다는, ‘왜 금리가 오르면 성장주가 약세를 보이는지’, ‘환율이 소비자 물가에 어떤 영향을 주는지’와 같이 한 번쯤 떠올려봤을 법한 실질적인 궁금증을 해결해준다. ‘투자란 단순히 돈을 불리는 게 아니라 세상을 읽는 기술’이라는 저자의 메시지가 담긴 책.