국립현대미술관 ‘쌍으로 보는 영화’의 실험...연말 기획전〈이중시선>개최

<이중시선>은 유튜브·인터넷 플랫폼에 범람하는 영상 환경 속에서, 대중성과 예술성이라는 이분법을 넘어선 새로운 감상 방식을 제안한다. 단순한 병치가 아닌 ‘쌍 구성(pairing)’ 방식으로 픽션과 동시대 표현을 넘나드는 영화들을 연결해, 시대적 배경·장르 문법·제도와 관객의 기대가 교차하는 지점을 드러내는 데 초점을 맞췄다.

이번 상영은 총 12편의 영화를 두 편씩 엮어 구성했다. 첫 번째 프로그램은 김기영 감독의 〈살인 나비를 쫓는 여자〉(1978)와 할 애쉬비의 〈해롤드와 모드〉(1971)로 시작한다. 두 작품은 죽음을 향해 갈수록 오히려 생동하는 욕망을 표현하며 기존 질서와 규범을 전복하는 주제를 공유한다.

상영과 연계한 토크 프로그램도 진행된다. 『영화도둑일기』의 저자 한민수와 ‘씨네스트’에서 여러 한국어 자막을 제작해온 서향경은 영화 해적 문화와 자막 번역 관행이 기존 저작권 질서 밖에서 새로운 감상 방식과 관객 공동체를 형성한 사례를 이야기한다.

국립현대미술관(MMCA, 관장 김성희)이 2025년 MMCA 필름앤비디오의 마지막 프로그램 <이중시선>을 공개한다. 이번 프로그램은 11월 26일부터 2026년 1월 10일까지 국립현대미술관 서울관 MMCA영상관에서 상영되며, 서로 다른 시대·장르·형식의 영화 12편을 6개의 ‘쌍(pair)’으로 묶어 영화 간 충돌과 공명을 탐색한다.두 영화가 마주하는 균열과 공명은 영화가 제안해온 감각의 혁신—또는 그 실패—을 다시 바라보게 만들며, 동시대 시청각 문화 속 영화의 위치를 되묻게 한다.두 번째 프로그램은 르네 비에네의 〈변증법은 벽돌을 깰 수 있는가?〉(1973)와 스티브 오데커크의 〈퓨전 쿵푸〉(2002)를 묶었다. 아시아 무술 영화라는 대중적 장르를 정치·유머의 장치로 전복하며 새로운 사유의 공간을 마련한다.세 번째 프로그램에서는 히치콕의 명작 〈싸이코〉(1960)와 이를 38년 후 거의 동일하게 재촬영한 구스 반 산트의 〈싸이코〉(1998)를 함께 상영한다. 원작의 미학과 장르 감각을 그대로 따라간 리메이크는 영화 재현의 경계, 원본과 재현의 의미를 관객에게 질문한다.네 번째 프로그램은 제작자와 관찰자의 시선을 병치한다. 레스 블랭크의 〈버든 오브 드림즈〉(1982)는 한 작품의 제작 과정을 통해 집요한 창작 윤리를 드러내고, 커스틴 존슨의 〈카메라를 든 사람〉(2016)은 종합된 촬영 현장 기록을 통해 관찰자 자신의 성찰을 전면화한다.다섯 번째 프로그램은 로버트 클레이머의 〈우리 모두의 나치〉(1984)와 아비 모그라비의 〈Z32〉(2008)로 구성된다. 카메라 앞·뒤의 인물들이 서로를 응시하며 전쟁·폭력의 당사자성과 재현의 윤리적 한계를 날카롭게 드러낸다.마지막 프로그램은 한국 영화 두 편을 나란히 배치했다. 송능한 감독의 〈넘버 3〉(1997)와 조근식 감독의 〈품행제로〉(2002)는 하이틴 복고와 조폭 영화의 유행이 본격화되던 변곡점을 보여주며, 한국 대중영화가 장르적 실험과 반항을 통해 시대 감수성을 확장해 나가던 순간을 조명한다.또한 송효정 영화평론가와 영상 비평지 ‘마테리알’ 편집인 함연선은 한국 영화계에 고착된 ‘천만 영화’ 환상을 비평적으로 재해석하며, 2000년대 한국 영화 문화 현상을 다각도로 짚어볼 예정이다.김성희 국립현대미술관장은 “이번 상영은 시대별로 서로 영향을 주고받은 작품들을 새로운 관점으로 바라보는 기회가 될 것”이라며 “국립현대미술관 필름앤비디오는 관객에게 다층적인 서사와 미장센을 갖춘 확장된 영화 세계를 선사하기 위한 상영 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.