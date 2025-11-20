‘ESG에 진심’ 현대백화점그룹…KCGS 평가서 상장사 12곳 A등급 이상

현대백화점그룹이 국내 주요 ESG 평가기관으로부터 연이어 최고 수준의 등급을 받으며 ‘ESG 경영 모범기업’으로서 위상을 다시 한 번 입증했다. 그룹 차원의 체계적인 ESG 전략과 계열사별 실질적 실행력이 성과로 이어졌다는 평가다.현대백화점그룹은 한국ESG기준원(KCGS)의 ‘2025년 ESG 평가’ 결과, 평가 대상 상장 계열사 13곳 중 12곳이 통합 A등급 이상을 획득했다고 20일 밝혔다. A등급 이상을 받은 계열사는 현대지에프홀딩스(지주사)를 비롯해 현대백화점, 현대홈쇼핑, 현대그린푸드, 한섬, 현대리바트, 현대퓨처넷, 현대이지웰, 현대에버다임, 현대바이오랜드, 지누스, 대원강업 등이다.특히 현대백화점은 유통업계 최초로 3년 연속 통합 A+ 등급을 달성했다. 환경(E)·사회(S) 두 부문에서도 A+를 받으며 ESG 전반에서 뛰어난 성과를 보였다. 현대백화점은 연간 3,000톤 이상 온실가스 감축, ‘비닐 투 비닐(Vinyl to Vinyl)’ 재활용 체계 구축, 고객 참여형 365 리사이클 캠페인 등 업(業) 특화 ESG 활동을 강화해온 점이 높은 평가로 이어졌다는 분석이다.종합 헬스케어 계열사 현대바이오랜드는 코스닥 상장사 중 유일하게 통합 A+ 등급을 획득하며 주목받았다. KCGS의 통합 A+는 전체 800여 개 평가 대상 기업 중 상위 약 2.4%(19개사)에만 부여되는 등급이다.통합 A등급을 받은 10개 계열사 가운데 대원강업은 2023년 그룹 편입 이후 단기간에 ESG 체계를 정비해 2년 만에 C등급에서 A등급으로 수직 상승했다.지배구조(G) 부문에서도 뛰어난 성과가 이어졌다. 평가 대상 상장사 13곳 모두가 지배구조 A등급을 획득했다. KCGS가 올해 평가 기준을 더욱 엄격하게 적용하며 전체 기업 중 G등급 A 이상 비율이 줄어든 상황에서 거둔 성과라 의미가 크다는 평가다.현대백화점그룹은 2023년 지주사 체제 완성 이후 중장기 배당정책 수립, 반기 배당 도입, 자사주 소각 등 주주환원 기조를 강화해 왔다. 주요 계열사들도 ROE·PBR 목표 제시와 향후 3년간 기업가치 제고 계획 공시 등 투명 경영을 확대하고 있다.현대백화점그룹의 ESG 경쟁력은 또 다른 평가기관에서도 확인됐다. 최근 서스틴베스트 ESG 평가에서 현대홈쇼핑과 현대백화점은 2조 원 이상 상장사 부문 1·2위를 차지했고, 현대그린푸드는 5,000억~2조 원 미만 부문 상·하반기 연속 2위에 올랐다. 현대지에프홀딩스, 현대리바트, 한섬 등도 ‘ESG 베스트 기업 100’에 이름을 올렸다.그룹은 환경(E)과 사회(S) 분야에서도 ‘리그린(Re:Green)’ ‘위드림(We:Dream)’ 등 자체 ESG 브랜드를 중심으로 온실가스 감축, 친환경 패키지 도입, 자원순환 강화, 취약계층 아동·자립준비청년 지원 등 ESG 프로젝트를 꾸준히 확대하고 있다.현대백화점그룹 관계자는 “ESG는 그룹 경쟁력을 강화하는 핵심 경영축”이라며 “앞으로도 ESG 공시 의무화에 선제적으로 대응하고 글로벌 스탠더드에 부합하는 ESG 체계를 강화해 진정성 있는 ESG 경영을 지속할 것”이라고 말했다.