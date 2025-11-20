안유진 파트너, 염인지 파트너, 유정화 파트너 (왼쪽부터)

글로벌 컨설팅사 맥킨지앤드컴퍼니(맥킨지)가 20일 한국오피스 소속 안유진, 염인지, 유정화 부파트너 3명을 신임 파트너로 임명했다고 밝혔다.안유진 신임 파트너는 정유·화학·전력 기업의 변화 혁신 및 신성장 전략 프로젝트를 다수 수행해 온 전문가로, 맥킨지 한국오피스에서 전력 및 천연가스(EPNG) 프랙티스를 이끌고 있다. 아시아 지역에서는 에너지저장장치(ESS) 부문 리더와 신재생에너지 부문 공동 리더를 맡는 등 에너지 트랜스포메이션 분야의 주요 역할을 수행하고 있다. 서울대 경제학부를 졸업한 뒤 두산에너빌리티를 거쳐 2018년 맥킨지에 합류했다.염인지 신임 파트너는 맥킨지 한국오피스 첨단산업 프랙티스 리더이자 아시아 지역 반도체 프랙티스 리더로 활동하고 있다. 반도체·전자 산업 전 밸류체인에서 글로벌 기업을 대상으로 성장 전략, PMI, 운영 혁신, 디지털 트랜스포메이션 프로젝트를 이끌어 왔다. 특히 AI 시대 핵심 기술인 첨단 반도체 패키징 분야에서 전문성을 발휘해 다수의 글로벌 프로젝트를 수행하고 있다. 영국 임페리얼컬리지 런던에서 재료공학 학사, 옥스퍼드대에서 재료공학 박사 학위를 취득했다.유정화 신임 파트너는 맥킨지의 AI 전문 조직인 퀀텀블랙(QuantumBlack)의 한국 리더로서 국내외 소비재 기업을 대상으로 AI 기반 전사 트랜스포메이션, 매출 성장 관리(RGM), 영업·마케팅 전략 프로젝트를 수행해 왔다. 연세대 경제학과를 졸업한 뒤 미국 노스웨스턴대 로스쿨 및 켈로그 경영대학원에서 JD-MBA 학위를 받았으며, 맥킨지 합류 전에는 AI 레그테크(Regtech) 스타트업에서 콘텐츠 총괄을 지냈다.이번 파트너 승진을 통해 맥킨지는 에너지, 반도체, AI·데이터 분야 경쟁력을 한층 강화하게 될 전망이다.