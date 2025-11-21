노후주택 심화 속 새 아파트 ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’ 21일 견본주택 개관

전국적으로 주택 노후화가 심화하면서 신규 분양에 대한 수요자들의 관심이 높아지고 있다. 특히 준공 20년 이상의 노후주택 비율이 높은 곳에서 새 아파트의 가치가 더욱 두드러지는 모습이다.통계청에 따르면 지난해 기준 전국 주택 수는 약 1,954만 세대로 이 중 약 1,050만 세대가 20년 이상 된 노후주택인 것으로 조사됐다. 전체의 54.9%에 해당하는 수치로 전국 주택 2곳 중 1곳 이상이 노후주택인 셈이다. 20년 이상 노후주택 비율은 2021년 50%를 넘어선 뒤 계속 증가하고 있다.지방뿐만 아니라 수도권도 노후주택 비율이 높다. 현재 서울의 노후주택 비율은 58.9%로 전국 평균을 훌쩍 넘어섰다. 이어 인천과 경기도 각각 53.2%, 45.7%로 노후주택이 전체의 절반 수준인 것으로 확인됐다. 신도시와 재개발이 활발히 진행되고 있음에도 주택 노후화가 심화하고 있다.이런 분위기 속에서 새 아파트와 노후주택 간의 집값 차이도 극명해지고 있다. 한국부동산원에 따르면 최근 1년 동안 수도권 5년 이하 아파트값은 3.09%로 오른 것으로 조사됐다. 반면, 10년 초과 15년 이하는 2.26%, 15년 초과 20년 이하 아파트는 2.15%, 20년 초과는 1.77% 상승에 그쳤다. 5년 이하 아파트와 20년 이상의 아파트 간의 집값 상승률 차이가 2배 이상 발생하고 있는 셈이다.새 아파트의 집값 차이는 실거래가를 통해서도 확인할 수 있다. 입주 5년 차 미만인 동탄신도시 소재 ‘동탄역 롯데캐슬’ 전용 84㎡의 올해 10월 실거래가는 16억6,500만원(22층)으로 조사됐다. 반면, 반면, 입주 10년 차 이상인 ‘동탄역 시범 더샵 센트럴시티’ 전용 84㎡의 올해 10월 실거래가는 12억2,400만원(26층)으로 확인됐다. 비슷한 입지 조건과 똑같은 평수에도 신축 여부에 따라 집값 차이가 약 4억원 이상 발생한 것이다.이런 가운데, 노후주택 비율이 높은 편인 수도권에서 새 브랜드 아파트가 눈길을 끌고 있다. SK에코플랜트와 HDC현대산업개발이 경기도 의왕시 고천동에 선보이는 ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’로 11월 21일 견본주택을 개관했다.‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 경기도 의왕시 고천동 일원에 위치하며 지하 3층~지상 최고 40층 11개동 전용 39㎡·46㎡·51㎡·59㎡·74㎡·84㎡·100㎡ 총 1,912세대 규모다. 이 가운데, 전용 46㎡·51㎡·59㎡·74㎡·84㎡ 958세대가 일반에 분양된다.‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’가 들어서는 의왕시 고천동 일대는 다수의 주택재개발 정비사업과 의왕고천 공공주택지구 등을 통해 대단지 아파트들이 줄줄이 조성되고 있다. 이와 함께 바로 인근 오전동과 왕곡지구에서도 대규모 주거단지 개발이 진행 중이다. 이에 따라 향후 이 일대는 약 2만 세대를 수용하는 수도권의 신흥주거지로 거듭날 것으로 기대를 모은다.분양 일정은 12월 1일(월) 특별공급을 시작으로 2일(화) 1순위 해당 지역, 3일(수) 1순위 기타 지역, 4일(목) 2순위 순으로 청약을 진행한다. 이어 10일(수) 당첨자가 발표되며, 정당계약은 22일(월)부터 25일(목)까지 4일간 실시할 계획이다.‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 ‘인덕원~동탄 복선전철 의왕시청역(예정)’이 바로 앞에 자리한 초역세권 아파트다. ‘인덕원~동탄 복선전철’은 안양 인덕원에서 수원과 용인, 동탄을 지나는 노선으로 오는 2029년 개통 예정이다. 또 인덕원역은 2029년 개통을 목표로 GTX-C 노선 개발이 추진 중이다. 이 모든 교통개발이 완료되면 의왕시청역(예정)에서 환승을 통해 서울까지 빠른 이동이 가능해질 전망이다.또 이 단지는 바로 인근에 의왕IC가 자리하고 있다. 이에 따라 차를 통해 과천봉담도시고속화도로, 영동고속도로, 수도권제1순환고속도로 등으로 빠르게 이동할 수 있는 만큼, 이미 갖춰진 수도권 광역 교통망도 우수하다.단지 인근에는 의왕시청을 비롯해 소방서, 경찰서, 보건소 등 다양한 행정기관들이 자리하고 있다. 또 대형병원 수준의 규모를 갖춘 의왕시티병원과 함께 이마트, 주민센터 등이 가까운 만큼 다양한 분야의 생활편의시설을 편리하게 이용할 수 있다. 여기에 단지 앞 역사공원이 조성될 예정이며, 현충탑공원 고천체육공원 등도 인근에 자리하고 있다.교육 환경도 돋보인다. 단지 바로 옆에는 고천초등학교가 신설 이전될 예정으로, 어린 자녀를 둔 학부모 수요자들의 높은 관심이 예상된다. 여기에 의왕중학교, 우성고등학교 등이 도보권에 자리하고 있다는 점도 주목된다. 또 평촌 학원가와의 거리도 인접한 만큼, 학습 분위기 조성에도 안성맞춤이다.친자연적인 주거환경도 눈길을 끈다. ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 백운호수와 왕송호수가 가까이 있고, 바로 앞 역사공원이 조성되는 것을 비롯해 인근에 현충탑공원, 고천체육공원 등이 자리해 ‘공세권’ 아파트로 더욱 주거 가치를 높일 것으로 기대된다. 여기에 안양천과 모락산이 인접하다는 점도 주목된다. 이러한 풍부한 녹지공간을 바탕으로 주거환경의 쾌적함이 극대화됐다.차별화된 특화설계도 관심사다. ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 외관에 커튼월룩을 적용해 고급스럽고 현대적인 감성을 연출할 계획이다. 또 단지의 상징성을 높이기 위해 옥탑 및 문주 특화 디자인을 도입할 예정이다. 이와 함께 모든 세대를 남향으로 설계해 조망과 채광 등을 극대화했다. 여기에 건폐율을 14.31%까지 낮춰 여유로운 동간 거리를 확보했다. 건폐율은 대지면적 대비 건물이 차지하는 비율로, 낮을수록 동간 거리가 넓어진다. 또 300m 길이의 통경축을 조성해 개방감을 더할 방침이다.다채로운 커뮤니티 시설도 돋보인다. 입주민과 방문객에게 편안함과 품격을 더하는 ‘웰컴 로비’가 조성되며, 피트니스센터를 비롯해 실내 골프연습장, 스크린 골프, 냉·온탕, 샤워실 등 다양한 레저활동을 할 수 있는 공간이 마련된다. 또 맘스테이션, 주민카페, 게스트하우스, 작은도서관 등 입주민들의 이용도가 높은 시설도 주목된다. 이밖에 주차공간도 세대당 1.54대 1로 넉넉하고 여유롭게 조성되며, 세대별 창고를 제공해 효율적인 주거공간 활용이 가능하도록 했다.‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’ 견본주택은 현장부지(의왕시 고천동 일원)에 위치하며 2030년 1월 입주 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com