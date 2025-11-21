경남 아파트 24개월만에 상승…GS건설 ‘창원자이 더 스카이’ 분양

한국부동산원 조사 결과에 따르면, 10월 경남 아파트 매매가는 0.02% 상승하며 24개월 만에 상승 전환했다. 이는 10월 0.08% 상승을 기록한 창원의 강세와 신고가를 갱신하고 있는 성산구 및 진주시의 견인 역할이 크게 작용한 결과다.경남의 아파트 매매 거래량은 9월 3,107건을 기록하며 증가세를 이어갔으며, 창원 역시 전년 동기 대비 9.25% 거래량이 늘며 활기를 보였다. 또한 신축 아파트 매물이 시장에서 실종되는 현상과 더불어 신규 분양 아파트에 대한 관심이 높아지고 있다.이러한 분위기 속, GS건설이 공급하는 ‘창원자이 더 스카이’가 기존 아파트와 차별화되는 초고층 고급 브랜드 아파트로 주목받고 있다. 창원 도시 성장의 중추적 역할을 담당했던 옛 창원호텔 부지에 공급되는 만큼 상징성과 입지적 가치를 갖췄다.‘창원자이 더 스카이’는 창원시 성산구 중앙동 99-4번지 일대에 지하 5층, 지상 최고 49층, 4개 동, 총 519세대(전용 84㎡, 106㎡)로 설계되었다. GS건설은 ‘창원자이 더 스카이’가 창원을 대표하는 랜드마크가 될 수 있도록 외관 특화와 스카이 라운지 등 차별화된 요소를 적용했다. 또한 전 세대 3면 발코니와 2.4m의 높은 천정고를 통해 공간을 확보하는 특화 설계를 선보였다.특히 창원 최초로 가장 높은 49층에 조성되는 스카이 라운지인 ‘클럽 클라우드’는 입주민들이 시티 뷰를 조망할 수 있도록 하며, 커뮤니티 시설이 배치되었다.도보로 접근 가능한 반경 1km 이내에 창원광장, 롯데백화점창원점, 롯데마트맥스창원중앙점, 이마트창원점, 교보문고, 상남시장, 중앙체육공원, 대상공원 등이 위치해 쇼핑, 문화, 휴식 시설을 이용할 수 있는 등 생활 편의 시설도 잘 갖춰져 있다.또한, 반경 2.3km 거리에는 12만 명이 근무하는 창원국가산업단지가 위치해 있다. 경남도청을 비롯해 창원시청, 경상남도교육청, 경남개발공사, 창원세무서 등 주요 공공기관과 언론기관이 밀집한 업무지구와 인접하여 직주근접 입지를 형성했다.교통 환경도 잘 마련되어 있다. 차량으로 10분 거리에 있는 KTX 창원중앙역은 창원의 교통 중심으로 기능한다. KTX와 SRT를 통해 2024년에 942만 명이 이용했으며, 향후 도시철도 1호선이 중앙동으로 연결될 계획이다.개발 호재에 대한 기대감도 있다. 창원시가 주거와 업무, 상업, 문화를 융합한 개발을 추진함에 따라 중앙동은 미래형 중심 업무지구(CBD)로 탈바꿈할 예정이다. 창원의 두 대동맥인 ‘중앙대로’와 ‘창원대로’가 만나는 T자형 개발축의 중심에 위치해 있어 시장의 주목을 받고 있다.한편, ‘창원자이 더 스카이’는 창원시 성산구 용지로에 사전 홍보관을 설치하고 본격적인 분양에 돌입했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com