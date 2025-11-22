울산 남구 ‘합리적인 내 집 마련’ 기회 ‘울산 호수공원 에일린의 뜰’ 성황리 분양 중

지역 최고의 교육환경에 대규모 주거개발, 교통개발호재 등 다양한 수혜가 기대되는 새 아파트가 주변 시세 대비 저렴한 가격대로 분양에 나서 관심이 쏠리고 있다.지난 21일(금) 견본주택을 개관하고 분양에 돌입한 아이에스동서의 ‘울산 호수공원 에일린의 뜰’이 바로 그 주인공이다. 이 단지는 지역 중심 생활권 울산 남구의 신규 분양단지다. 울산 남구는 최근 뚜렷한 집값 상승세를 나타내고 있는 곳이다. 한국부동산원에 따르면 올해 9월 울산 남구의 매매가격지수는 101.18으로 전년 대비 1.38p 올랐다. 최근 수도권 대출 규제 확산에 따른 풍선효과가 확산하고 있는 점을 고려하면, 향후 매매가격지수는 더욱 오를 전망이다.특히 ‘울산 호수공원 에일린의 뜰’이 주목받는 이유는 분양가가 인근 시세 대비 저렴하다는 점이다. 최신식 평면 설계가 도입된 새 아파트의 분양가가 주변 시세보다 낮게 책정되는 것은 상당히 이례적이다. 이에 따라 합리적인 내 집 마련은 물론, 시세차익에 대한 기대감도 고조되고 있다. 단지는 야음초등학교가 바로 인근에 자리하며 야음중학교와 대현고등학교 등의 학군이 모두 도보권에 자리한다. 여기에 울산을 대표하는 학원가인 옥동과 대현동과의 거리도 인접하다는 점에서 명문학군 아파트로 손색없다는 평가를 받고 있다.신흥주거지 수혜도 기대된다. 단지는 선암호수공원 주거개발권역의 최대 수혜지로 평가받고 있다. 이곳은 현재 각종 개발사업을 통해 지역을 대표하는 대규모 주거타운으로 거듭나고 있다. 약 5,000세대 규모의 신축 아파트 개발사업이 활발히 진행 중이며, 다수의 정비사업도 추진되고 있다. 여기에 지하철역 등 교통을 비롯해 교육과 자연, 생활 등 다양한 인프라까지 체계적으로 확충될 계획이다.교통 개발도 예고돼 있다. 단지 인근에는 울산 도시철도 2호선이 정차하는 야음사거리역(계획)이 반경 약 500m 거리에 조성될 예정이다. 울산 도시철도 2호선은 북울산역~야음사거리 구간 13.55㎞를 연결하는 노선으로 2032년 개통을 목표로 하고 있다. 또 울산 도시철도 1호선도 주변에 착공될 예정이다. 여밖에 단지 주변에는 수암로, 산업로가 자리해 수월한 차량 이동이 가능하다. 또 동해남부선 태화강역과 개운포역, 고속버스터미널, 시외버스터미널 등 교통시설과의 거리도 가깝다.쾌적한 주거환경과 생활 인프라도 관심사다. 단지 주변에는 선암호수공원이 자리하고 있다. 이와 함께 신선산과 여천천 등의 친자연적인 요소도 가득하다. 또 국민체육센터와 대형마트, 행정복지센터와의 거리도 가깝다. 주거와 생활, 여가 등을 한 곳에서 누릴 수 있는 입지 조건을 갖췄다.분양 혜택도 돋보인다. △계약금 정액제 △중도금 무이자 △계약조건 보장제가 대표적이다. 계약금 정액제는 10%, 5%에 해당하는 금액을 정액 금액으로 조정해 받는 방식으로 초기 자금 부담을 낮출 수 있다. 이어 계약조건 안심보장제는 향후 분양정책 등으로 계약조건이 변경될 경우 기존 계약자에게도 변경된 계약조건을 소급 적용해 혜택을 부여하는 제도다.‘울산 호수공원 에일린의 뜰’은 울산광역시 남구 야음동 일원에 위치한다. 1단지는 지하 2층~지상 25층, 전용 84㎡·102㎡ 310세대, 2단지는 지하 3층~지상 33층, 전용 59㎡·84㎡ 210세대로 총 520세대 규모다. 수요자들의 주거선호도가 높은 중소형 평형부터 대형 평형까지 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다.분양 일정은 12월 1일(월) 특별공급을 시작으로 2일(화) 1순위, 3일(수) 2순위 순으로 청약을 진행한다. 이어 당첨자 발표는 1단지 9일(화), 2단지 10일(수)이다. 정당계약은 22일(월)부터 24일(수)까지 3일간 실시할 계획이다.‘울산 호수공원 에일린의 뜰’ 견본주택은 울산광역시 남구 삼산로에 위치하며, 입주 예정일은 1단지 2028년 5월, 2단지 2028년 9월 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com