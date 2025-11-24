홍보관 오픈한 '사천 이안 스카이포레', 임차인 모집 시작

경상남도 사천시에 들어선 민간임대아파트 ‘사천 이안 스카이포레’가 임차인 모집을 시작한다.시행사인 인앤월드(주)는 지난 14일 홍보관을 오픈해 지금까지 수천명의 방문객들이 다녀갔다고 밝혔다.이 단지는 10년간 살아보고 분양받는 안심주거 민간임대아파트 형태라는 점과 사천항공국가산업단지 배후 주거단지, 쾌속교통망과 뛰어난 교육환경이 인기 요인인 것으로 분석된다.전체 단지 규모는 1,100세대로 구성되며, 이번에 우선 공급되는 A-1블록은 총 535세대로, 전용면적 62~84㎡의 중소형 평형으로 구성된다. 단지는 남향 위주의 판상형 구조로 설계됐으며, 동간 거리 확보 및 녹지율 확보를 통해 개방감과 일조권을 고려했다고 설명했다. 건폐율은 17.21%이며 차량 634대가 주차 가능한 공간이 마련된다.전 세대에는 시스템에어컨과 전열교환기가 적용되고 팬트리와 드레스룸, 알파룸 등 수납 공간이 포함됐다. 주방은 ‘ㄱ’자형 배치와 아일랜드 식탁이 결합된 LDK 구조가 도입된다. 거실, 식사공간, 주방을 하나의 공간으로 연결한 구조다. 스마트홈 기능으로 LG 홈 IoT 시스템이 적용된다.단지 내 커뮤니티 시설로는 피트니스센터, 텃밭, 공방, 스튜디오, 오피스 등이 계획돼 있으며 다목적 강당, 캠핑데크, 글램핑장, 카라반 공간 등도 조성될 예정이다.교육 환경으로는 반경 100미터 내 정동초등학교가 위치해 있고 병설유치원과 중학교, 고등학교도 가까이 있다. 대곡마을숲, 구룡산, 대곡저수지 등과 인접해 있으며 사천공항, 사천IC, 시외버스터미널, 국도 대체우회도로 등과의 접근성도 좋다.사천 일대에는 우주항공청 신청사 개청, 창원대학교 사천우주항공캠퍼스 개교, 항공국가산업단지 조성 등이 예정돼 있고 한국항공우주산업(KAI)의 고용 확대 계획도 진행 중이다.사천 이안 스카이포레는 장기일반민간임대주택 유형으로 특히 임대 기간 중에는 주택 수에 포함되지 않아 종합부동산세 등 세금 부담이 없고 주택도시보증공사(HUG)의 임대보증금 보증보험 가입으로 보증금 안전성이 확보되는 것이 큰 장점이다. 임대 기간 중 양도 및 전대도 가능하다.한편 14일 오픈한 사천 이안 스카이포레의 홍보관은 경상남도 사천시에 자리한다.신청은 청약통장 없이 만 19세 이상이면 누구나 가능하며, 임차인 모집 관련 정보는 공식 홈페이지를 통해 안내받을 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com