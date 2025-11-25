토카이렌즈, 국제 안경광학산업 전시회 성료

토카이렌즈가 11월 20일부터 22일까지 서울 코엑스 마곡에서 개최된 국제 안경광학산업 전시회(KIOF)를 성공적으로 마무리했다. 이번 행사는 안경테, 렌즈, 콘택트렌즈, 광학기기 등 안광학 산업 전반을 한자리에서 확인할 수 있는 전문 전시회로, 국내외 바이어와 안경 전문가들의 발길이 이어졌다. 토카이렌즈는 이번 참여를 통해 ‘눈건강 중심 프리미엄 렌즈 기술’이라는 브랜드 가치를 보다 명확하게 전달하며 의미 있는 성과를 기록했다.전시 기간 동안 토카이렌즈는 아이헬스케어 기능성 라인업을 직접 체험할 수 있도록 부스를 운영했다. 관람객들은 루테인 케어 렌즈와 CCP 렌즈가 제공하는 시각 피로 완화 효과를 생활 환경과 유사한 실연 방식으로 확인했으며, 세계 최초의 뇌과학 기반 설계 기술이 적용된 맞춤형 렌즈 '뉴로 셀렉트(Neuro Select)' 역시 많은 관심을 받았다.특히 이번 전시는 제품 설명에 머무르지 않고 파트너와의 소통과 공감, 가치 공유에 중점을 두었다는 점에서 의미가 컸다. 부스를 찾은 안경원 관계자, 유통 파트너, 협력사들과 함께 눈건강의 필요성과 렌즈 기술의 미래 방향에 대해 논의하는 자리가 이어졌으며, 현장 피드백과 시장 흐름에 대한 의견도 적극 수렴됐다. 이를 통해 소비자 니즈와 업계 경험이 반영된 실질적인 방향성이 공유됐다는 평가다.토카이렌즈 관계자는 "많은 파트너들과 직접 만나 브랜드의 핵심 메시지이자 철학인 '눈이 편안한 렌즈' 가치를 나누고 공감할 수 있었던 시간이자, 향후 협업의 방향을 함께 설정해볼 수 있었던 자리였다"고 소감을 전했다. 이어 "앞으로도 기술·품질·철학이 균형을 이루는 브랜드로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com