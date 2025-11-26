신통기획으로 주택정비 본격화된 동작구…'남성역 헤머튼' 공급

부동산 시장에서 ‘강남권 확산론’이 떠오르고 있다. 강남3구(강남·서초·송파)를 일컫는 강남권이 최근 그 영향력을 사당역 일대를 중심으로 한 동작구까지 넓히고 있다는 분석이다.특히 사당역 일대에서 진행 중인 정비사업지들이 서울시의 신속통합기획(이하 '신통기획')에 잇따라 선정되면서 개발 속도는 더욱 빨라지고 있다.먼저 올해 초 사당16구역과 사당12구역이 신통기획 후보지로 선정됐고, 지난 8월에는 사당15구역도 신통기획 후보지로 포함됐다. 구역 면적은 13만3007㎡에 달하는 대형 사업장으로, 3000가구를 웃도는 대단지가 들어설 것으로 전망된다.신통기획은 서울시가 재건축·재개발의 빠른 추진을 위해 복잡한 정비사업 과정을 하나의 통합된 기획으로 묶는 사업으로, 통상 5년 정도 소요되던 정비구역 지정 절차를 2년으로 단축할 수 있다. 사당역 일대 대규모 사업지들의 신통기획 선정으로 동시다발적인 사업 진행과 신흥 주거타운으로의 변화가 더욱 앞당겨질 것이란 기대감도 높아지고 있다.특히 사당역은 서초구와 맞닿은 입지로 강남의 인프라를 공유할 수 있고, 인근 방배동 일대의 정비사업과도 시너지를 내면서 강남권 수요가 대거 유입될 것이란 전망이 지배적이다.다만 정비사업에 탄력이 붙으면서 해당 구역 내 매물은 이미 웃돈이 많이 붙은 경우도 있어, 직접적인 구역 내 투자보다는 미래 가치를 공유할 수 있는 인근 주요 단지 및 신규 공급 물량을 주목하는 것이 좋은 전략이 될 수 있다.이 같은 측면에서 서울 동작구 사당동 일원에서 공급되는 ‘남성역 헤머튼’은 주목할 만하다.‘남성역 헤머튼’은 지하 4층~지상 39층, 6개 동, 전용 59·84㎡ 중소형 총 934세대 대단지로 구성된다. 면적별로는 △59㎡ 478세대 △84㎡ 456세대 규모다.단지는 지하철 7호선 남성역 도보 약 3분대의 초역세권이며, 지하철 4·7호선 이수역도 도보 약 10분대에 위치한 더블역세권으로 교통 여건이 뛰어나다.교육 여건도 우수하다. 도보권에 행림초가 위치하며 남성중, 동작고를 비롯해 서울대, 중앙대, 숭실대, 총신대 등 주요 대학이 인접해 있다. 구립 사당 솔밭도서관도 가까우며 반포 학원가 이용도 편리하다.생활편의시설 역시 풍부하다. 남성역과 이수역을 중심으로 상권이 잘 형성돼 있으며, 홈플러스, 신세계백화점, 강남성모병원, 예술의전당 등 사당·이수뿐 아니라 반포·방배 등 강남권 인프라까지 고루 누릴 수 있다. 까치산공원, 삼일공원, 국립현충원, 반포한강시민공원 등 녹지 공간과의 접근성도 좋다.전 세대 남향 위주의 배치와 넓은 동간 거리 설계로 채광과 통풍이 우수하며, 조망권과 개방감도 뛰어나다. 단지 전체에는 고급 마감재가 적용되며, 넉넉한 드레스룸과 타입별 다양한 특화 설계가 도입될 예정이다. 세탁기·건조기·식기세척기·냉장고·시스템에어컨 등 주요 빌트인 가전을 풀옵션으로 제공한다.한편 ‘남성역 헤머튼’은 지역주택조합사업으로 추진돼 주변 대비 합리적인 분양가로 공급될 전망이다. 주택홍보관은 서울시 서초구 일원에 마련된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com