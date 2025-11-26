금성백조, ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 12월 분양

금성백조는 경기도 이천시 중리택지지구 B-3블록에 짓는 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'를 12월에 분양할 예정이다.'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 지하 2층~지상 최고 20층, 12개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 1,009가구 규모로 지어진다.공공택지 중리택지지구의 마지막 신규 분양 물량으로 2026년 입주가 예정된 선시공 후분양 단지다. 10.15 부동산 대책 비규제 지역인데다 분양가 상한제를 적용받아 높은 관심이 예상된다.단지가 공급되는 중리택지지구는 경기도 이천시 중리동·증일동 일원 약 60만㎡ 부지에 약 4,400가구, 1만여 명을 수용할 수 있는 규모로 조성 중인 공공택지지구다. 자연보전권역 내 최초로 시행된 택지개발사업으로 이천시 내에서도, 쾌적한 주거환경과 우수한 생활 인프라를 갖췄다.경충대로와 이천대로를 통해 시내 외 이동이 편리하며, 경강선 이천역과 이천종합터미널을 통한 광역 접근성도 뛰어나다. 이천역을 이용하면 판교까지 약 30분, 강남까지 약 50분이면 오갈 수 있어 수도권 주요 업무지구로의 출퇴근 여건도 확보했다. 또한, 광역버스 정류장이 도보 거리에 위치해 강남(3401번), 잠실(G2100번) 방면으로의 이동도 편리하다.SK하이닉스, OB맥주, 샘표식품 이천공장 등 주요 대기업의 생산시설이 가까워 출퇴근이 쉬운 직주근접 입지라는 점도 눈길을 끈다. 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단(예정), 용인 반도체클러스터 일반산단(예정) 등 반도체 산업 핵심 거점과의 연계성도 높다.단지 바로 앞에는 중리초등학교(2026년 3월 개교 예정)가 들어설 예정으로 안심 통학이 가능하다. 반경 2km 내에는 이천중·이천제일고를 비롯해 이천시립도서관과 학원가가 밀집해 있다. 반도체 특화 교육과정 중심의 이천과학고등학교(2030년 3월 개교 예정)도 단지 주변에 들어선다.단지 인근으로 근린공원 조성이 예정돼 있다. 설봉산과 복하천 수변공원이 가까워 사계절 내내 여유로운 자연환경을 누릴 수 있다.이천시청 중심의 행정타운과 기존 도심이 인접해 있어 생활 편의성이 높다. 중리택지지구 내 상업용지를 도보로 이동할 수 있으며 롯데마트, 관고전통시장, CGV, 경기도의료원 이천병원 등 다양한 편의시설을 손쉽게 이용할 수 있다. 중리·창전동 중심상권이 인접해 쇼핑, 여가, 의료 등 일상생활 대부분의 인프라 이용도 수월하다.'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 차별화된 상품성을 갖춘 브랜드 대단지로, 입주민들의 생활 만족도를 높이는 다양한 특화 설계를 선보인다. 전 가구를 남향 위주로 배치했으며 판상형 구조를 통해 채광과 통풍을 극대화했다. 타입에 따라 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등 실용적인 수납공간과 주방 동선의 편리함도 더했다.'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'의 견본주택은 경기도 이천시 증포동 일원에 조성 중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com