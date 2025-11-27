사진=한국광고PR실학회 홈페이지

에이드리븐 주식회사의 마케팅 컨설팅 그룹이 사단법인 한국광고PR 실학회가 주최하는 ‘2025년 올해의 광고PR상’을 수상하며 3년 연속 수상의 영예를 안았다.에이드리븐은 지난 2023년 닥터뉴토 캠페인, 2024년 히트워터 캠페인에 이어 2025년에도 마케팅 컨설팅 성과를 인정받았다. 이는 2025년 2월 마케팅 컨설팅 사업을 시작한 이래 매년 성과를 창출해 온 에이드리븐의 역량을 입증하는 결과다.이번 수상은 한국의 젤리 슈즈 브랜드 '헤븐리젤리'의 매출 향상을 이끌어낸 마케팅 컨설팅 성과에 대한 인정이다. 에이드리븐은 헤븐리젤리의 국내 커뮤니케이션 타겟을 성공적으로 확대하고, 해외 쇼핑 커머스 진출 전략을 효과적으로 실행하여 브랜드 매출을 크게 향상 시킨 점을 높이 평가받았다.김정희 사업 대표는 “퍼포먼스 마케팅은 마테크와 미디어 운영으로 성과내는 것이 아니라, 목표 달성을 위해 필요한 모든 마케팅 방법론을 총동원해 성과를 만들어가는 것이 핵심”이라며, “3년 연속 수상은 이러한 우리 철학에 공감하고 동참해 준 클라이언트와 구성원들이 있었기에 가능했다”고 수상 소감을 밝혔다.한국광고PR실학회가 주관하는 '2025년 올해의 광고PR상' 시상식은 오는 28일 오후 5시에 광운대학교 80주년 기념관에서 진행된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com