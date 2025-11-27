Absen Factory Store 오픈식 현장의 모습 / 사진=주봉정보시스템 제공

몰입형 기술 및 AI 기반 DX 솔루션 기업 올림플래닛이 주봉정보시스템의 LED 쇼룸 ‘Absen Factory Store’에 XR마케팅 솔루션 ‘엑스루(XROO)’를 제공했다고 27일 밝혔다.이번 협력은 주봉정보시스템의 전문적인 LED 전시 환경에 XR 기반 체험 요소를 더해, 방문 고객이 제품 특성을 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 하기 위한 조치다.Absen Factory Store는 주봉정보시스템이 운영하는 LED 전문 체험 공간으로, 서울 강남구 밤고개로 252에 약 65평 규모로 조성됐다. 쇼룸 내부에는 Absen LED 전시존과 제품 상시 재고 창고, 즉시 점검·수리 공간, 스마트 회의실 등이 구축되어 있으며, 올림플래닛은 전시 공간에 적용되는 XR 콘텐츠 설계·제작을 맡아 LED 화질과 연출 효과를 체험할 수 있는 시각적 인터랙션을 구현했다.주봉정보시스템 관계자는 "이번 쇼룸은 고객이 LED 품질과 콘텐츠를 실제 환경에서 체험할 수 있는 중요한 공간"이라며, "엑스루 솔루션과의 협업을 통해 실감형 콘텐츠 기반의 차별화된 전시 경험을 제공하고, 국내 시장 내 기술 경쟁력과 브랜드 신뢰도를 강화해 나가겠다"고 말했다.올림플래닛 양용석 부사장은 “엑스루는 물리적 공간의 제약을 넘어 실시간 체험 환경을 디지털로 확장할 수 있게 한다”며, “추후 Absen Factory Store도 온라인 쇼룸으로 확장해 XR 기반 미디어테크 플랫폼이 산업 현장 마케팅에서도 어떻게 활용될 수 있는지를 보여주는 대표 사례가 될 예정”이라고 밝혔다.앞서 양사는 '미디어테크 협력 및 디지털 콘텐츠 융합'을 위한 포괄적 업무협약을 체결한 바 있으며, 이번 Absen Factory Store 오픈은 그 협력의 첫 결실이다. 두 회사는 XR 기술과 미디어 인프라의 융합을 통해 실감형 비즈니스 전시의 새로운 표준을 제시하며, 국내 디지털 마케팅 시장의 혁신을 선도해 나갈 계획이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com