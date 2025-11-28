좌측 H2O. ai 아시아 지역 파트너십 리드 제이미 림(Jamie Lim), 우측 메이머스트 박상현 대표

AI 풀 스택 서비스 전문 기업 메이머스트(대표 박상현)가 하남지사에서 글로벌 엔터프라이즈 AI 플랫폼 기업 H2O. ai와 국내 기업의 AI 도입 및 운영 환경 고도화를 위한 독점 파트너십을 공식 체결했다고 밝혔다.이번 파트너십은 단순 기술 공급이나 리셀링 계약을 넘어 한국 시장에서의 비즈니스 실행 전반을 양사가 함께 추진하는 ‘Co-driving(공동추진)’ 기반의 협력 모델이라는 점에서 의미를 가진다. 양사는 국내 기업이 AI를 실제 업무 환경에 빠르게 적용하고 안정적으로 운영할 수 있도록 고투마켓(Go-to-Market, GTM) 전략을 공동 설계하고 실행하는 체계를 갖추게 된다.최근 금융, 제조, 유통, 물류 등 주요 산업에서 생성형 AI 기반 맞춤형 솔루션과 AI 모델·데이터·운영 인프라·보안 환경이 유기적으로 결합된 통합 AI 플랫폼에 대한 수요가 빠르게 확대되고 있다. 이러한 시장 환경 속에서 글로벌 AI 플랫폼 기술과 한국 기업 대상 경험·실행력이 결합된 전략적 협력의 중요성이 더욱 부각되고 있다.양사는 이번 파트너십을 통해 AI 모델·플랫폼·운영 인프라·보안 환경 전반을 아우르는 AI 풀 스택 기반 시너지를 강화하고, 산업별 레퍼런스 확보 및 비즈니스 확장을 공동으로 추진한다. 또한 기술-세일즈-마케팅-레퍼런스 구축까지 전 단계에서 공동 GTM을 수행함으로써 국내 기업이 AI를 더 빠르고 안정적으로 업무에 적용할 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.메이머스트 박상현 대표는 "한국 기업들은 AI를 실제 업무에 안정적으로 적용하고 성과를 창출해야 하는 중요한 전환점에 서 있으며, 이번 파트너십은 엔터프라이즈 환경이 요구하는 기술 신뢰성과 확장성을 기반으로 양사의 역량을 결집해 국내 시장에 새로운 AI 활용 방향을 제시하는 의미 있는 출발점이 될 것"이라며 "메이머스트는 H2O. ai와 함께 산업별 요구에 최적화된 AI 활용 모델을 제안하고, 기업이 현업에서 바로 사용할 수 있는 실질적 AI 서비스를 설계·구축해 고객들의 AI 트랜스포메이션을 한 단계 더 앞당기겠다"고 전했다.H2O. ai 최고경영자(CEO) 스리 암바티는 "한국은 AI 분야에서 놀라울 정도로 빠르게 움직이고 있으며, 기업들은 이미 PoC 단계를 넘어 실제 운영 환경으로 AI를 확대 적용할 준비가 되어 있다”며, “메이머스트 박상현 대표와 팀은 깊은 실행력, 현지 시장에 대한 통찰, 그리고 안전하고 소버린하며 책임 있는 AI를 구축하려는 가치관을 공유하고 있다. 이번 파트너십을 통해 세계 최고 수준의 Agentic·Predictive AI 기술을 한국 시장에 제공하고 고객들이 AI를 마지막 단계까지 신뢰성 있게 배포할 수 있도록 함께 지원하게 되어 매우 기대되며, 양사는 기업이 AI 시대에 필요한 민첩성·속도·가치를 실현하고, 회복탄력성을 갖춘 AI 네이티브 환경을 구축할 수 있도록 긴밀히 협력할 것”이라고 말했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com