'구성역 플랫폼시온시티47' 조감도(제공-시온시티플랜(주))

'구성역 플랫폼시온시티47'이 건축심의를 최종 통과하면서 임차인 모집에 본격적인 탄력이 붙고 있다. 용인 플랫폼시티 인근에 들어서는 이 주거복합단지는 소방·교통·건축심의를 모두 마무리하며 사업 안정성을 확보, 예정된 사업일정이 속도를 내는 모양새다.시행사 시온시티플랜(주)에 따르면, "지난 4월 교통영향평가 심의 통과에 이어 5월 접수된 건축심의도 지난 9월 조건부 통과했다"며 "인허가 진행이 계획대로 순항하고 있어 임차인 모집에 대한 문의 역시 빠르게 늘고 있다"고 설명했다.이번 건축심의 통과는 '구성역 플랫폼시온시티47'이 지난해 12월 용인시 최초로 민간참여형 지구단위계획 결정 고시를 완료한 데 이어 소방·교통·건축 전 과정을 통과한 것으로, 플랫폼시티 인근 첫 번째 사업 안정성 확보 사례라는 점에서 업계의 주목을 받고 있다. 이제 공동주택 사업승인만을 남겨둔 상태다.해당 단지는 GTX-A·수인분당선 구성역을 도보로 이용할 수 있는 핵심 지점에 위치해 있다. GTX-A 개통 시 구성역에서 서울 수서역까지 약 14분대 진입이 가능해질 전망이며, 삼성역·서울역까지 연결되면 수도권 접근성은 더욱 향상될 것으로 보인다. 플랫폼시티 내 조성 예정인 복합환승센터와 연계하면 철도–버스–시외버스가 한 번에 이어지는 용인 서부권 교통 중심지 역할을 수행하게 된다.여기에 경기도가 추진 중인 'L자형 반도체 벨트'와 3축 도로망 계획도 영향을 미친다. 플랫폼시티를 중심으로 삼성·판교·원삼 등 주요 산업벨트가 연결됨에 따라 직주근접 효과까지 기대된다는 분석이다.'용인 플랫폼시티'가 인접해 있다는 점도 매력이다. 용인 플랫폼시티는 경기도와 용인시, 경기주택도시공사, 용인도시공사가 공동으로 시행하는 초대형 도시개발 프로젝트로, 지난 3월 11일 착공식을 열고 본격적인 조성사업에 착수했다.이 프로젝트는 용인시 기흥구 보정동, 마북동, 신갈동과 수지구의 풍덕천동, 상현동 일원 약 273만㎡(82만5000평) 규모의 부지에 반도체·R&D·업무·상업·주거·마이스(MICE) 등복합기능을 갖춘 첨단 자족형 도시로 조성된다. 2030년 준공 예정이다.여기에 'L자형 반도체 벨트'를 연결하는 '3축 도로망' 구축 계획도 확정됐다. 이 도로망이 구축되면 플랫폼시티를 중심으로 원삼면 반도체 클러스터, 이동·남사읍 첨단시스템산단과 성남, 판교, 서울까지 원활히 연결될 것으로 보인다.'구성역 플랫폼시온시티47'은 지하 5층~지상 46층, 3개 동, 총 394세대 규모의 랜드마크급 주거복합단지로 조성된다. 전용 59㎡ 156세대, 84㎡ 238세대로 구성되며, 실수요 선호도가 높은 84㎡ 비중이 60%에 달한다. 특히 용인특례시 기흥구는 서울과 경기도 12개 지역을 강력한 '3중 규제'로 묶은 '10·15부동산대책'에서 제외돼 주목을 받고 있다.남향 중심 4Bay 구조, 팬트리·드레스룸, LG 프리미엄 가전 및 자동환기창호 등 고급 사양이 적용된다. 스크린골프, 피트니스, 북카페 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다. 이와 함께 총 부지 중 30%인 3465㎡(1050평)에 공원과 도로를 건설, 용인시에 기부채납 할 계획이다.단지는 민간임대주택 유형 가운데 장기일반민간임대 방식으로 공급되며, 10년 임대 후 분양전환이 가능하다. 취득세·종부세 부담 없이 거주 가능하다는 장점이 있다. 일부 세대는 2025년 연말에 일반분양도 예정돼 있어 실수요층의 관심이 집중되고 있다. 업계에서는 플랫폼시티 개발, 공사비 상승 등을 고려할 때 분양가가 높게 책정될 가능성이 크다고 분석한다.무엇보다 이 단지는 HUG 보증 적용으로 전세보증금의 안전성을 확보하고, 임대 기간 종료 후 분양 전환 시 우선권이 부여돼 실거주자는 물론 투자자에게도 안정적인 선택지가 된다. 특히 일부 세대는 2025년 하반기 일반분양이 예정되어 있으며, 분양가는 상당히 높게 책정될 전망이다.한편, '구성역 플랫폼시온시티47' 은 4가지의 민간임대주택 중 '장기일반민간임대주택' 유형에 속한다. 장기일반민간임대주택은 10년 뒤 분양전환이 가능한 것이 특징이다. 10년 동안 직접 살아본 이후에 분양전환을 통해 소유권을 이전할 수 있다는 뜻이다. 10년 동안 소유하지 않은 상태로 거주하기 때문에 취득세 및 종부세 등 각종 세금에 대한 부담도 없다.'구성역 플랫폼 시온시티47'은 청약 절차 없이 19세 이상 성인이면 누구나 신청할 수 있다.홍보관 방문 및 계약, 사업일정 관련 정보는 공식 홈페이지나 대표 문의번호를 통해 확인할 수 있다. 홍보관은 용인특례시 기흥구 구성로124, 1층에 있다. 시행은 시온시티플랜(주), 모집단체는 시온주택정비주민협의회, 시공 예정사는 HL디앤아이한라가 신탁사는 무궁화신탁이 맡는다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com