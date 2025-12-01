하나은행, 금융권 최초 ‘2025년 퇴직연금사업자 평가’ 3년 연속 우수사업자 선정

하나은행(은행장 이호성)은 고용노동부(장관 김영훈)가 주관한 ‘2025년 퇴직연금사업자 평가’에서 은행권 우수사업자 및 고용노동부 장관상을 수상하며 3년 연속 우수사업자로 선정됐다고 1일 밝혔다.2022년 제도가 법제화된 이후 은행권에서 3회 연속 우수사업자로 선정된 곳은 하나은행이 유일하다. 이를 통해 하나은행은 퇴직연금 분야에서 지속적으로 축적해온 전문성과 차별화된 서비스 역량을 다시 한번 입증했다.올해 ‘퇴직연금사업자 평가’는 총 41개 사업자가 참여했으며, ▲퇴직연금 운용 역량 ▲수익률 성과 ▲조직·서비스 역량 ▲수수료 효율성 등 다양한 지표를 종합적으로 평가해 객관성과 공신력을 강화했다. 하나은행은 원리금비보장상품 수익률, 조직·서비스 역량, 운용상품 역량 등 주요 항목에서 상위 10% 사업자로 선정돼 은행권 1위의 성과를 기록했다.하나은행은 ▲찾아가는 은퇴설계 교육과 고용노동부와의 공동 퇴직연금 세미나 ▲금융권 최초 로보어드바이저 투자일임서비스 도입 ▲퇴직연금 전문 인력 양성 프로그램 운영 ▲연기금 수준의 자산운용 프로세스 구축 ▲DB 제도 가입 사업장을 위한 연간 성과평가 및 업종별 비교분석 체계 도입 ▲우수기업 대상 은행장 명의 시상제도 신설 등 다양한 혁신 사례로 높은 평가를 받았다.운용 성과 또한 수치로 입증되고 있다. 2025년 3분기 말 기준 하나은행은 시중은행 중 최근 1년 DC(확정기여형) 원리금비보장상품 운용수익률 1위를 기록했으며, 퇴직연금 디폴트옵션(적극·중립·안정 투자형) 3개 부문에서 올해 1분기부터 3분기까지 연속으로 은행권 1위를 달성했다.같은 기간 퇴직연금 적립금 규모도 44.1조원으로 지난해 말 대비 3.83조원 증가하며 은행권 ‘적립금 증가 1위’를 차지했다. 이는 질적 경쟁력과 양적 성장 모두에서 업계 최고 수준의 성과라는 평가다.하나은행 연금사업단 관계자는 “법제화 이후 공신력 있는 평가에서 3년 연속 우수사업자로 선정된 것은 하나은행의 독보적인 연금서비스 역량을 인정받은 것”이라며 “앞으로도 퇴직연금 1등 은행으로서 손님의 소중한 자산이 체계적으로 관리될 수 있도록 더욱 차별화된 서비스를 제공하겠다”고 말했다.