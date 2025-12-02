파메어스, 용산 신사옥 확장 이전 기념행사 개최

프리미엄 뷰티 브랜드 파메어스(Pharmearth)가 서울 용산구 센트럴파크타워로 본사를 확장 이전하며, 신사옥 이전 기념행사를 개최했다.새롭게 마련된 용산 신사옥은 20층 단독 공간 전체를 활용한 복합형 뷰티 플랫폼으로 사무 공간, VIP 라운지, 파트너 라운지, 예술 전용 공간, 연구·개발 공간, 교육 및 행사 전용 라운지등으로 구성됐다. 특히 예술품 전시와 브랜드 경험을 결합한 아트 라운지는 국내 뷰티 기업으로는 보기 드문 형태로, 파메어스의 브랜드 감성과 혁신 철학을 공간적으로 구현했다는 평가를 받았다.이날 행사에는 파트너 마스터, 업계 인사, 금융·법률 전문가, 예술·디자인 업계 관계자 등 다양한 분야의 주요 참석자들이 참여했으며, 파메어스의 성장 스토리를 담은 '발자취 영상' 상영과 더불어 사옥 투어, 갤러리 투어 등이 진행됐다.장윤성 대표이사는 환영사에서 "신사옥은 파메어스가 추구하는 브랜드 가치와 글로벌 전략의 중심이 될 것"이라며 "그동안 축적한 브랜드 철학을 더 깊이 있게 전하고, 글로벌 고객에게 통합된 경험을 제공하는 새로운 전환점이 될 것"이라고 말했다.윤영화 부사장은 파메어스가 수년간 구축해 온 컬렉션과 예술·브랜드 융합 프로그램을 소개하며, "신사옥은 파메어스가 강조해온 사람·자연·공헌의 브랜드 철학을 실제 공간과 경험으로 확장해 나가는 출발점"이라고 설명했다.파메어스는 이번 신사옥 이전을 통해 브랜드 경험 강화, 파트너 비즈니스 허브 구축, 글로벌 고객 대응 체계 고도화, 임직원 업무 환경 개선 등 장기적 성장을 위한 기반을 강화하게 됐다.파메어스 관계자는 "용산 신사옥은 파메어스 브랜드의 정체성과 혁신 역량을 응축한 핵심 공간이자, 글로벌 시장을 향한 도약의 플랫폼이 될 것"이라며 "브랜드의 감성, 기술력, 예술적 가치가 자연스럽게 연결되는 경험을 제공하며 차별화된 경쟁력을 만들어가겠다"고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com