레고랜드 호텔, 겨울 시즌 ‘프라이빗 특전 패키지’ 선보여

레고랜드 코리아 리조트는 연말과 겨울 시즌을 맞아 레고랜드 호텔을 찾는 가족들을 위해 특별한 겨울 시즌 혜택 꾸러미를 마련한다. 이번 패키지는 마치 놀이공원의 주인이 된 듯 여유롭게 레고랜드를 거닐 수 있는 프라이빗 투어를 시작으로, 활용도 높은 보너스 입장권 패키지와 시즌 한정 패키지 등 다양한 구성으로 누구나 원하는 혜택을 선택할 수 있도록 준비됐다.먼저 12월과 내년 2월 두 달간 ‘레고랜드 프라이빗 미니 투어’가 무료로 운영된다. 이는 동절기를 맞아 파크가 열리지 않는 평일 특정일에 호텔 투숙객을 대상으로 제공되며, 사전 예약 없이 오전 11시 20분부터 참여할 수 있다. 참가자들은 특별 개방된 레고랜드에 입장해 4D 시어터 영화 관람, 미니랜드와 빅샵 방문 등 호텔 투숙객 전용으로 운영되는 콘텐츠를 체험할 수 있으며, 브릭스트릿 카페에서는 따뜻한 음료와 간식을 즐길 수 있다. 가족 단위 투숙객에게는 레고랜드를 통째로 빌린 듯한 특별한 경험을 제공할 예정이다.주말에는 ‘세컨 데이 프리 패키지’가 제공된다. 이번 겨울 시즌 동안 금요일과 토요일 체크인 후 당일 레고랜드 방문을 함께 예약한 투숙객은 다음날 체크아웃 시 사용할 수 있는 레고랜드 입장권을 무료로 제공받는다. 12월 29일부터 내년 1월 4일까지의 연말 기간과 2월 설날 연휴에도 적용돼, 연말연시 이틀 연속으로 레고랜드와 호텔을 모두 즐기고자 하는 가족들에게 큰 호응이 기대된다.크리스마스 시즌을 맞아 가족의 따뜻한 연말 추억을 완성해줄 ‘윈터 스윗 패키지’도 출시된다. 12월 8일부터 내년 1월 31일까지 선택 가능한 이 패키지는 객실 1박과 함께 크리스마스 테마 부쉬드 노엘 롤케이크, 크리스마스 테마 빌드-어-미니피겨 3종, 레고랜드 전용 성인용 장갑 2개와 어린이용 장갑 1개 등 선물들로 구성된다. 선물 제공 방식은 객실 사전 비치 또는 깜짝 딜리버리 중 선택할 수 있다.또한 12월 24일 또는 25일 체크인하는 투숙객을 위해 ‘산타의 깜짝 방문 패키지’가 마련된다. 예약된 시간에 산타클로스가 객실로 직접 찾아가 부모가 준비한 선물상자를 대신 전달해 어린이들에게 특별한 크리스마스의 추억을 선사한다.레고랜드 관계자는 “연말연시 레고랜드 호텔을 찾은 고객들에게 특별한 기억을 선사하기 위해 다양한 프로그램을 준비했다”며, “프라이빗 미니 투어, 세컨 데이 프리 혜택, 시즌 한정 패키지 등을 통해 가족들이 레고랜드 호텔에서 각자의 방식으로 따뜻한 연말을 보내길 바란다”고 2일 전했다.해당 혜택들은 모두 레고랜드 호텔 투숙객에게만 제공되며, 프라이빗 미니 투어 운영일과 산타 방문 패키지 예약 가능 시간 등 자세한 정보는 레고랜드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.