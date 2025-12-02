배우 서인국, 필리핀 관광 홍보대사로 필리핀 팝업 행사 방문

필리핀 관광 홍보대사인 배우 서인국, 팝업 행사장에 방문

필리핀 관광부는 지난달 21일부터 23일까지 체험형 팝업 이벤트 'LOVE THE PHILIPPINES: SUN MEETS SEOUL'행사가 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.특히, 22일에는 필리핀 관광홍보대사인 배우 서인국이 현장을 직접 방문해 뜨거운 호응을 얻었다. 배우 서인국은 지난 2월 필리핀 관광 홍보대사로 위촉된 이후, 국내외 팬들에게 필리핀의 다양한 여행 매력을 적극 알리고 있으며, SNS를 통해 여행 경험을 공유하는 등 활발한 홍보 활동을 이어가고 있다.이번 팝업 행사는 겨울철 여행지로 이상적인 따뜻한 휴양지 필리핀의 매력을 도심 한가운데에서 생생하게 전달하기 위해 기획됐으며, 방문객들은 따뜻한 햇살, 푸른 바다, 열대의 감성을 담은 전시 및 체험 프로그램을 통해 풍부한 경험을 즐겼다.행사 종료 후, 필리핀 관광부 얼윈 발라네 한국 지사장은 "이번 팝업은 단순한 필리핀 여행 홍보 부스를 넘어서 포토존, 문화 체험존, 여행 정보 부스 등 다채로운 여행 콘텐츠를 통해 방문객들이 즉석에서 여행 감성을 즐길 수 있도록 구성했다. 앞으로 이와 같은 체험형 마케팅 프로젝트들을 지속적으로 선보여 필리핀만의 매력을 더욱 많은 이들에게 전달할 것"이라고 소감을 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com