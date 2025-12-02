LG전자 베스트샵 ‘12월 혜택전’ 진행

LG전자 베스트샵은 12월을 맞이해, ‘대규모 프로모션’을 진행한다고 밝혔다.이번 프로모션은 TV·냉장고·에어컨·공기청정기 등 25개 주요 품목을 대상으로 하며, 연말 선물 수요와 혼수·교체 수요에 맞춘 실속형 구성으로 마련됐다. 금액대별 멤버십 포인트 혜택도 최대 120만 원까지 제공되며, 해당 포인트는 추후 LG전자 제품 및 서비스 구매 시 현금처럼 사용할 수 있다.LG전자 가전 2개 이상을 동시 구매하면 최대 500만 원 상당의 혜택이 제공된다. 또한 M&B 패키지 구매 시에도 추가 혜택이 적용되어, 포함된 제품군 중 3개 구매 시 15만 원, 4개 구매 시 총 20만 원이 추가 지원된다.산업통상자원부와 한국에너지공단이 주관하는 ‘으뜸효율 가전 환급사업’도 계속 진행 중이다. 으뜸효율 가전을 구매하면 제품 가격의 10%, 개인당 최대 30만 원까지 환급 받을 수 있다.12월 1일 기준 사업 예산이 약 18%만 남아 있으며, 소진 시 조기 종료된다.으뜸효율 가전 구매 고객을 위한 이벤트도 함께 운영한다. 12월 1일부터 15일까지 매장에서 해당 제품을 구매하고 홈페이지에서 참여를 완료한 고객 중 25명을 추첨해 프리미엄 케이크 기프티콘을 제공한다. 추가로 SNS 공유 후 신청을 완료한 고객 중 26명을 추첨해 이뮨비타민 세트를 증정한다.구매 금액대별로는 WMF, 테팔, 한국도자기 등 실생활 활용도가 높은 브랜드의 프리미엄 사은품도 제공된다.LG전자 베스트샵 관계자는 "연말은 새해 준비를 위한 다양한 수요가 집중되는 시기이기에 폭넓은 프로모션 혜택을 마련했다"며 "으뜸효율 가전 환급까지 더하면 더욱 실속 있는 소비가 가능할 것"이라고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com