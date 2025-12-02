글램팜, 브랜드스타즈 '한국대표 명품 브랜드' 4년 연속 선정

프리미엄 헤어기기 브랜드 글램팜(GlamPalm)이 ‘브랜드스타즈선정위원회’가 한·중·아시아 100여 개 주요 매체에 공동 발표하는 제8회 ‘2025 한국대표 명품브랜드’에서 4년 연속 K뷰티(헤어스타일러) 부문 명품 브랜드로 선정됐다고 밝혔다.글램팜은 연간 약 80만 대의 이미용 기기를 생산하는 국내 제조기업 언일전자가 만든 프리미엄 헤어기기 브랜드다. 영국, 미국, 프랑스, 캐나다, 일본, 호주 등 15여 개국에 수출하고 있으며, 2024년 기준 매출 약 556억 원을 기록하는 등 글로벌 시장에서도 우수성을 인정받고 있다.언일전자는 단순 OEM·ODM에 머무르지 않고, 핵심 기술을 자체 개발하는 R&D 중심 제조사로 자리 잡았다. 2008년 자체 브랜드 글램팜을 론칭한 이후 비타민C 함유 특허 세라믹 발열판, 틸팅 쿠션, 자동 슬립모드, 프리볼트 등 사용자 중심 기술을 집약한 제품을 선보이며, 브랜드 전문성과 차별성을 강화하고 있다.현재 언일전자는 국내외 210건의 지식재산권, 20종의 헤어기기 특허, 27건의 디자인권을 보유하고 있으며, 프리미엄 헤어기기 시장에서 기술 리더십을 공고히 하고 있다.특히 글램팜은 올 세라믹 테크놀로지(All Ceramic Technology)를 적용한 ‘글램뮤즈 터치 플랫(GP201T)’과 ‘글램뮤즈 컬링 아이롱(GP628)’, 항공공학 기반의 공기역학 유로 설계를 적용한 드라이어 ‘글램뮤즈 슈팅블라스트(GP717)’ 등 차세대 프리미엄 라인업을 통해 기술 혁신을 이어가고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com