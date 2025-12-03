분양시장도 레디코어 트렌드… 인프라 갖춘 ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’ 눈길

분양시장에서 트렌드 변화가 감지되고 있다. 부동산 시장의 불확실성이 높아지면서, 수요자들이 불확실성보다 안전한 선택지를 찾으려는 움직임이 가시화되고 있기 때문이다. 대표적으로 지역 내에서 입주시점에 맞춰 완성된 인프라를 누릴 수 있는 분양단지 등이 인기를 끌고 있다.최근 소비시장의 화두 중 하나는 '레디코어'다. 트렌드코리아 2026에 따르면, ‘레디코어’는 준비(Ready)와 핵심(Core)의 합성어다. 불확실한 미래와 예측 불가능한 변화에 대비해 이미 완성된 상품이나 지역 등을 선호하는 흐름을 일컫는다.부동산 시장에서도 레디코어 현상이 관측되고 있다. 시장이 실수요자 위주로 재편되면서, 단순한 미래 청사진을 넘어 이미 완성된 인프라를 입주 즉시 누릴 수 있는 단지에 수요가 몰리고 있는 것이다.실제 한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 11월 경기도 성남시 분당구 일원에서 분양한 더샵 분당티에르원의 일반공급 47세대 모집에는 1순위 청약자 4,721명이 몰리며 1순위 평균 100.45 대 1의 청약 경쟁률을 기록했다. 단지의 흥행 요인으로는 느티마을 3단지 리모델링 사업으로 조성되는 단지인 만큼 분당의 원도심 인프라를 누릴 수 있는 입지적 장점이 꼽혔다.이러한 상황에서, 이천시의 완성형 인프라를 갖춘 증포지구 내 분양을 앞둔 단지에 수요자들의 이목이 집중되고 있다.DW대원은 경기도 이천시 증포5지구 A1BL에서 12월 '이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크'를 12월 5일 분양한다. 단지는 지하 3층 ~ 지상 최고 24층, 5개동 전용면적 84~118㎡ 총 355세대로 구성된다.‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’는 이천시 내에서도 집적된 인프라를 누릴 수 있어 수요자들의 주거 선호도가 높은 증포지구 내에 들어서는 점이 주목받고 있다. 이마트 이천점, 이천터미널이 가깝고, 차량 10분 거리에 CGV, 롯데마트 등이 위치해 있다. 시청, 세무서, 우체국 등 각종 관공서도 인근에 있다.높은 교육여건을 갖춘 점도 단지 체크포인트다. ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’는 단지 바로 앞 한내초등학교가 위치했으며 증포중학교, 이현고등학교가 도보 5분 거리 내에 위치해 있다. 증포동 학원가도 가깝다.편리한 광역 교통망도 장점이다. 중부내륙고속도로, 영동고속도로, 제2중부고속도로, 42번국도 등을 통해 차량 이용시 지역 내외로 쉽게 오갈 수 있다. 여기에 단지 인근 이섭대천로, 경충대로를 통해 구도심 접근도 용이하다. 단지 바로 앞 버스정류장이 위치해 있어 경강선이 지나는 이천역 접근도 용이하다.이천 증포지구 내 약 1천세대 칸타빌 브랜드 타운을 완성하는 단지라는 점도 기대를 모은다. 단지는 이천증포대원칸타빌(2019년 입주), 증포지구 대원칸타빌2차 더테라스(2021년 입주)에 이은 3번째 분양 단지다.‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’의 견본주택은 경기도 이천시 송정동에서 12월 5일(금) 문을 연다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com