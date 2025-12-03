집안일 부담 덜고 여유 더하는 노인복지주택 ‘VL르웨스트’ 눈길

우리 사회가 초고령사회로 빠르게 진입함에 따라, 노인복지주택에서는 일상생활을 안정적으로 유지할 수 있도록 돕는 하우스키핑 등 생활지원 서비스의 중요성이 더욱 커지고 있다.고령자들은 신체 기능이 점차 약해지면서 생활공간을 청결하게 유지하는 일상적인 집안 관리가 부담스럽게 느껴질 수 있다. 특히 무거운 물건을 옮기거나 허리를 반복적으로 굽히는 동작은 낙상과 근골격계 통증을 유발할 수 있어 혼자서 처리하기 어려운 경우가 많다. 또한 가정 내 사고의 상당수가 물건이 쌓인 환경, 미끄러운 바닥, 정리되지 않은 동선 등에서 발생하기 때문에, 생활공간을 안전하고 쾌적하게 유지하는 것은 건강을 지키기 위한 중요한 요소다. 이러한 이유로 고령자의 주거환경에는 지속적인 관리가 필요하다.고령층은 면역력이 약해지면서 주거 환경의 위생 상태에 더욱 민감해질 수 있다. 특히 실내 먼지나 곰팡이, 오염된 욕실 환경은 호흡기 질환이나 감염 위험을 높일 수 있어, 생활공간을 청결하게 유지하는 것이 무엇보다 중요하다.최근 입주를 시작한 ‘VL르웨스트’ 노인복지주택은 변화하는 고령자 수요에 맞춰 하우스키핑 서비스를 제공하는 대표적인 모델이다.VL르웨스트는 침실·거실·욕실·주방 등 주요 생활공간 청소와 가정 내 쓰레기 수거 등 일상생활 지원 서비스를 주 2회 제공한다. 또한 장기 부재 시에는 세대의 안전 점검과 기본 정비를 함께 수행하여, 생활의 연속성과 안전을 세심하게 관리한다. 더불어 세대 내 위생 상태를 유지하고 정기적으로 소독을 실시해 쾌적하고 안전한 주거환경을 제공하고자 한다.또한 입주자의 편의를 위해 식사 서비스도 제공하여 균형 잡힌 영양 섭취를 돕고, 조리와 식사 준비에 소요되는 부담을 줄인다. 조식, 중식, 석식을 제공하는 F&B(식음) 서비스는 사전 예약 후 이용할 수 있다. 메뉴는 영양사가 일주일 단위로 구성하며, 한식 정찬부터 글로벌 메뉴까지 다양하게 마련돼 있어 입주자의 기호와 건강을 동시에 고려한다. 또한 죽, 샐러드, 디저트 등 일부 메뉴는 뷔페 테이블에서 자유롭게 이용할 수 있다.단지 내 마련된 커뮤니티 공간에서 취미 활동과 여가도 즐길 수 있다. 커뮤니티 센터에서는 미술, 음악, 인문학 등 다양한 문화 프로그램 운영을 시작했으며, 시네마, 노래연습실, IT 스튜디오, 아뜰리에, 취향서원 등 시설 이용은 점차 늘어나고 있다.건강관리 서비스도 점차 기반을 갖춰가고 있다. VL웰니스클럽에서는 전문 트레이너 지도를 받을 수 있으며, 피트니스·사우나·골프연습장·필라테스 등 다양한 시설을 이용할 수 있다. 멀티케어센터는 보다 체계적인 건강 관리 공간으로, 인바디 측정, 균형·보행 검사, 인지능력 검사 등 신체 기능을 세밀하게 평가하고, 결과를 바탕으로 영양 상담, 운동 관리, 인지 기능 관리 프로그램까지 개인별로 연계한다.이와 함께 건강관리센터 상담, 이대서울병원 연계 건강검진, 보바스의원 협력 유전자 검사 등 의료 연계 체계도 갖추고 있으며, 세대 내 응급 호출 버튼과 프런트·구급대 연계 시스템은 비상 상황 시 기본 안전망으로 기능한다.VL르웨스트는 단순히 주거 공간을 제공하는 것을 넘어, 생활 전반을 지원하는 맞춤형 서비스를 통해 고령자들이 신체적 부담 없이 안전하고 쾌적한 환경에서 여유로운 생활할 수 있도록 돕는다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com