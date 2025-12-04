사진 제공 : 비엘티엔파트너스

인공지능(AI) 및 딥테크 분야 전문 투자사 (주)비엘티엔파트너스가 글로벌 반도체 기업 엔비디아(NVIDIA)가 주관하는 스타트업 지원 프로그램 ‘엔비디아 인셉션 얼라이언스(NVIDIA Inception Alliance)’에 회원사로 공식 선정됐다고 4일 밝혔다.이번 선정은 (주)비엘티엔파트너스가 AI 및 딥테크 분야의 유망 스타트업을 발굴하고 성장시키는 데 기여한 전문성과 잠재력을 글로벌 무대에서 인정받은 결과다. (주)비엘티엔파트너스는 이번 얼라이언스 참여를 통해 국내 혁신 스타트업들이 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 전폭적인 지원을 펼칠 계획이다.‘엔비디아 인셉션 얼라이언스’는 전 세계 9,000개 이상의 AI 스타트업을 육성하는 ‘엔비디아 인셉션(NVIDIA Inception) 프로그램’의 성장과 투자금 조달을 위해 구축된 글로벌 벤처 투자 네트워크다. 국내에서는 소프트뱅크벤처스 아시아(SBVA), IMM인베스트먼트, 한국투자파트너스, 아산나눔재단 등 주요 투자사 및 기관들이 회원사로 참여한다.(주)비엘티엔파트너스는 얼라이언스 회원사로서 엔비디아의 글로벌 네트워크 및 인프라(인프라 할인 및 크레딧, 기술 교육 등)를 활용하여 스타트업의 해외 시장 진출 역량을 강화하고, 후속 투자 유치 기회를 확대할 예정이다. 또한, 초기 단계부터 스케일업까지 산업별 맞춤형 멘토링을 제공하며 유망 스타트업의 체계적인 성장을 지원할 계획이다.특히, 특허법인 비엘티의 지원으로 포트폴리오 기업들에게 전문적인 IP전략을 제공하여, 이를 기반으로 피투자사들의 안전한 미국진출을 돕고 있다. 최근에는 창업기획자(액셀러레이터) 라이선스를 획득하고, 이를 기반으로 개인투자조합 및 벤처펀드 결성을 활발하게 진행하며 초기 스타트업 투자 및 육성 생태계에 활력을 불어넣고 있다.(주)비엘티엔파트너스 박정은, 엄정한 공동대표는 "이번 엔비디아 인셉션 얼라이언스 합류는 당사가 발굴하고 육성하는 스타트업이 세계적인 기술 기업의 네트워크를 활용하여 글로벌 성장을 가속화할 수 있는 절호의 기회"라며, "단순한 자금 공급을 넘어, AI 중심의 산업 전환기에 차세대 기술 스타트업이 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com