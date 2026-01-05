전통을 넘어 새로운 길을 여는 제퍼슨의 대담한 모험.

테슬라의 최고경영자(CEO) 일론 머스크와 아마존 창업자 제프 베이조스, 그리고 스타벅스의 실질적 창업자인 하워드 슐츠 전 회장. 이들의 공통점은 쇠퇴하거나 ‘사양 산업’으로 여겨지던 분야에서 혁신을 통해 새로운 길을 열어냈다는 점이다. 미국 위스키 업계에도 이들과 견줄 만한 인물이 있다. ‘제퍼슨 (Jefferson’s)’의 창립자 트레이 졸러(Trey Zoeller)가 그 주인공. 제퍼슨에는 새로운 길을 개척한 혁신의 서사가 담겨 있다.1990년대 버번위스키는 쇠락의 길을 걷고 있었다. ‘켄터키 지방의 특산주’나 ‘노인들이나 마시는 술’로 치부됐다. 보드카, 진 등 화이트 스피릿이 급부상하며 시장에서의 입지도 점차 줄어들고 있었다. 이런 상황에서 1997년, 트레이 졸러는 ‘제퍼슨 버번(Jefferson’s Bourbon)’을 세상에 내놓았다. 업계에서는 모두 그를 “미쳤다”고 말했다. 사실 트레이의 집안은 버번위스키 역사에 큰 발자취를 남긴 가문이었다. 그의 8대 할머니는 1799년 ‘증류주 제조와 판매’ 혐의로 체포돼 미국 위스키 비즈니스 역사에 처음 이름을 올린 여성으로 기록됐다. 200년 동안 위스키 산업과 연결 고리를 가져온 집안에서 위스키 브랜드 창업은 가업을 잇는 것이나 다름없는 일이었다.트레이는 당시 시장이 위기였기에 오히려 기회가 있었다고 회상한다. 1990년대 대부분의 버번위스키 증류소는 고숙성 원액을 처리하지 못해 골머리를 앓고 있었다. 값비싼 원액들이 4년 숙성 버번에 억지로 블렌딩되거나, 그마저도 안 되면 모두 증발할 때까지 오크통 안에 방치되기 일쑤였다. 덕분에 그는 양질의 원액을 비교적 합리적인 가격에 확보할 수 있었고, 전통적인 증류 방식을 따르는 한편, 새롭고 혁신적인 ‘실험’으로 독자적인 숙성 방법을 구축했다. 다양한 메시빌(곡물 배합 레시피)과 각기 다른 숙성 연수의 원액을 서로 블렌딩하는가 하면, 독특한 오크통을 사용하거나 전혀 새로운 환경에서 숙성을 진행하기도 했다. 이후에는 아예 증류소까지 인수하며 자신의 철학을 본격적으로 실천하기 시작했다.트레이의 실험 중 가장 널리 알려진 건, 단연 ‘바다 숙성’이다. 2008년 40번째 생일을 맞아 코스타리카로 여행을 간 그는, 친구의 요트 위에서 잔 속 버번이 배의 흔들림에 따라 춤추는 모습을 보고 문득 오크통 속 위스키도 같은 영향을 받지 않을까 떠올렸다. 위스키가 끊임없이 움직인다면 오크통의 표면과 공기와의 접촉이 반복돼 숙성이 더욱 활발해질 것이라는 이론이 세워졌다. 트레이는 곧장 실험에 돌입했다. 미국 켄터키에서 6년 숙성한 버번 원액을 실은 배를 타고 세계 5대륙, 30개 항구를 도는 항해에 나선 것이다. 결과는 놀라웠다. 끊임없는 파도는 위스키를 오크통 벽면으로 밀어붙여 오크와의 접촉을 극대화했고, 적도를 넘나드는 극심한 온도 변화는 원액의 팽창과 수축을 반복시키며 더욱 입체적인 풍미를 만들어냈다. 여기에 컨테이너의 열기와 해풍, 염분까지 더해지며 바다 숙성 위스키만의 미묘한 짭조름함까지 스며들었다. 그렇게 탄생한 위스키가 지난 2012년 출시한 ‘제퍼슨 오션(Jefferson’s Ocean)’. ‘세상에서 가장 많이 여행한 버번’이라 불리며 브랜드의 상징이 된 위스키다.트레이의 실험정신은 여기서 그치지 않았다. 미국 중서부 미주리의 와인협동조합에서 배운 다양한 오크 처리 기법을 위스키 생산에 도입했다. 불에 그을린 화이트 오크통에서 숙성한 4년산 버번을 13가지 다른 환경과 용기에 넣어 완성한 ‘제퍼슨 우드 익스페리먼트 컬렉션’을 만든 것이다. 또 기후의 차이가 위스키에 미치는 영향을 탐구하기 위해 켄터키에서 5년 숙성한 원액을 싱가포르에서 18개월 추가 숙성한 ‘제퍼트로픽스’를 선보였다. 이는 마치 와인의 ‘테루아(terroir)’를 위스키에 적용한 개념이었다. 환경과 기후가 풍미를 결정한다는 그의 믿음이 그대로 담겨 있다. 이 밖에도 특별 제작한 웨이브 오크통으로 마무리한 ‘트윈 오크’, 한국 음식처럼 매콤한 음식과의 페어링을 고려한 ‘셰프 컬래버레이션’ 등 실험적 제품을 꾸준히 내놓으며 버번의 세계를 확장해 왔다. 지금까지 총 35개의 제품을 선보였을 정도다.지난 2023년 트레이는 미국 버번위스키 산업에 큰 영향을 미친 인물에게 수여하는 ‘켄터키 버번 명예의 전당’에 이름을 올리며 업계에서도 확고한 인정을 받았다. 트레이는 “오랫동안 우리는 아웃사이더였다”며 “이 수상으로 인해 켄터키 증류업자협회나 버번위스키 전문가들에게도 우리의 혁신이 공식적으로 인정받았다”고 소감을 밝혔다. 트레이는 지금도 ‘미지의 땅’을 탐험하듯 버번위스키의 또 다른 맛을 찾아다니는 중이다. 지난해 한국을 찾은 그는 “지금도 수백 가지의 실험을 진행하고 있다”며 “우리는 혁신과 전통의 균형을 추구하고자 계속 노력하고 있다”고 말했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com